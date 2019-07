Novou agentkou 007 bude černoška, Bond ale zůstane Bondem, slibují tvůrci

V nejnovější bondovce se poprvé objeví ženská představitelka agenta 007. Ztvární ji herečka Lashana Lynchová, která hrála například v letošním komiksovém hitu Captain Marvel. Jamese Bonda bude ovšem nadále hrát Daniel Craig.

Podle deníku The Independent by si v 25. pokračování populární špionážní série měla zahrát britská herečka Lashana Lynchová. Její postava bude mít coby Bondova náhrada za úkol přivést agenta ve výslužbě zpátky do práce na nové misi. Jamese Bonda pak opět ztvární Daniel Craig, který zazářil v posledních čtyřech dílech ságy.

"V klíčové scéně na začátku filmu si šéf britských tajných služeb známý jako M zavolá agenta 007 do kanceláře. Místo Craiga ale vstoupí Lashana, která je žena, a navíc černoška. Je to ten typ scény, při které divákům spadne čelist. Bond zůstává pořád Bondem, ale na pozici agenta 007 ho nahradí tahle překrásná dáma," prozradil novinářům zdroj z prostředí štábu.

Ten také doplnil, že se James Bond ve snímku pokusí agentku 007 svést, ale že jeho snaha nedopadne na úrodnou půdu.

Nejnovější bondovka by měla jít do kin v roce 2020. Režíroval ji Cary Joji Fukunaga, který natočil například romantické drama Jana Eyrová, horor To nebo první sérii detektivky Temný případ.

