Magazín

Noemova archa ve vesmíru. Odstartovala mise Bion-M2 s biologickým nákladem

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 2 hodinami
Raketa Sojuz 2.1b vynesla do kosmu neobvyklý náklad. Na její palubě se nachází 75 myší, 1500 octomilek, mravenci, houby, mořské řasy a semena rostlin. Na "vesmírné zoo" chtějí vědci studovat vliv mikrogravitace a kosmického prostředí.
Foto: Jekatěrina Smola, Andrej Morgunov/Wikimedia Commons

Mise, kterou řídí moskevský institut IMBP, navazuje na dlouhou tradici ruských experimentů s živými organismy ve vesmíru. Sovětský program Bion odstartoval už v 70. letech minulého století. Novou řadu unikátního výzkumu kosmické medicíny rozběhl Bion-M1 v roce 2013, na dalšího zástupce, BION-M2, se pak čekalo víc než 12 let.  

Na rozdíl od svého předchůdce tato družice zamířila na téměř polární oběžnou dráhu se sklonem 97° do výšky 300 až 370 kilometrů. Bude se tedy pohybovat i nad oblastmi pólů, kde je vystavení kosmickému záření zhruba o třetinu vyšší než na "běžných" drahách. Díky tomu se stane ideální testovací laboratoří pro budoucí ruskou orbitální stanici ROS, která má fungovat na podobné dráze. 

Včera večer odstartovala z kazachstánského kosmodromu po dlouhých 12 letech další biologická mise. | Video: SciNews

Různorodost "pasažérů", kteří se ocitli na palubě, umožní vědcům porozumět tomu, jak vesmírné prostředí ovlivňuje celé biologické systémy - od jednoduchých buněk přes nervový systém hlodavců až po růst rostlin. Po třiceti dnech se biologická kapsle vrátí zpátky na Zemi. Přistát by měla v ruské Orenburské oblasti kolem 19. září a hned poté si ji převezmou vědecké týmy. 

Vědci budou sledovat, jak mikrogravitace a zvýšené dávky kosmického záření ovlivní životní funkce a chování zvířat a rostlin. Získaná data by pak mohla sehrát klíčovou roli při dlouhodobých pobytech lidí ve vesmíru, například při budoucích expedicích na Měsíc nebo Mars.  

 
Mohlo by vás zajímat

Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

Jak točit o sovětské okupaci? Těchto šest filmů asi neznáte, jsou skvělé i obludné

Jak točit o sovětské okupaci? Těchto šest filmů asi neznáte, jsou skvělé i obludné
Přehled

Točilo se tričky nad hlavou a zpíval se Ivan Trojan. Vypsaná fiXa slavila narozeniny

Točilo se tričky nad hlavou a zpíval se Ivan Trojan. Vypsaná fiXa slavila narozeniny

Hollywood v pasti. Dramatické natáčení filmu Most u Remagenu v Davli v srpnu 1968

Hollywood v pasti. Dramatické natáčení filmu Most u Remagenu v Davli v srpnu 1968
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah vesmír Rusko Sojuz živočich

Právě se děje

před 39 minutami
Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Zmocněnec slovenské vlády tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA.
před 44 minutami
Sparta - Riga 0:0. Letenští se vrhli na lotyšského soka, jako první zahrozil Haraslín

ŽIVĚ
Sparta - Riga 0:0. Letenští se vrhli na lotyšského soka, jako první zahrozil Haraslín

Sledujte online přenos z úvodního utkání čtvrtého předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a FC Riga.
před 49 minutami
Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Ohroženi jsou zejména senioři, kteří v prvním pololetí přišli při uvedených podvodech celkově o více než milion eur.
před 58 minutami
Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Za úbytkem vody v největším slaném jezeře světa kromě oteplování planety také stavba ruských přehrad na řece Volze.
před 1 hodinou
Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

V Chemnitzu jsou letos k vidění fotografie inspirativních proměn industriálních prostor, obrazy malíře Edwarda Muncha i současný design a móda.
před 1 hodinou

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu
Prohlédnout si 10 fotografií
Lidé v námořnických kostýmech plují ve fascinujícím průvodu plachetnic vplouvajících do přístavu, který tvoří srdce celého festivalu.
Plachetnice Antigua míjí břehy, zatímco stovky vysokých lodí pomalu zaplňují přístav hlavního města Nizozemska.
před 1 hodinou
Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

S kariérou loučící se tenistka Petra Kvitová narazí v 1. kole US Open na Diane Parryovou, Karolína Muchová se utká s legendární Venus Williamsovou.
Další zprávy