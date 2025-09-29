Magazín

"Nikdy to nebylo naše." Nizozemsko navrátí Indonésii kosti Jávského člověka

ČTK Magazín ČTK, Magazín
před 1 hodinou
Nizozemsko oznámilo, že vrátí Indonésii významnou sbírku fosilií včetně kostí takzvaného Jávského člověka, což je první známá fosilie člověka vzpřímeného (Homo erectus). Amsterdam tak vyhoví žádosti své bývalé kolonie o navrácení historických artefaktů.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

"Na žádost Indonésie Nizozemsko předává více než 28 tisíc fosilií z Duboisovy sbírky, která je důležitým zdrojem pro výzkum evoluce člověka," uvedla nizozemská vláda v prohlášení. Dodala, že toto rozhodnutí přijala na základě doporučení nezávislého výboru pro koloniální sbírky a že nizozemský ministr kultury Gouke Moes předal svému indonéskému protějšku Fadli Zonovi dopis, v němž tento krok vysvětlil.

Nikdy to nebylo naše

Eugène Dubois byl nizozemský paleoantropolog a geolog. Celosvětovou slávu mu přinesl objev z roku 1891 na indonéském ostrově Jáva, kde nalezl kosti zástupce druhu Homo erectus. Tyto fosilie jsou známé pod názvem Jávský člověk.

Ve svém prohlášení nizozemská vláda uvedla, že výbor pro koloniální sbírky dospěl k závěru, že Duboisova sbírka, která je v současné době uložená v univerzitním městě Leiden, se nikdy nestala majetkem Nizozemska. "Výbor navíc považuje okolnosti, za kterých byly fosilie získány, za důkaz, že byly odebrány proti vůli obyvatelstva a že tím bylo obyvatelstvu způsobeno bezpráví," stojí v posudku.

Není to poprvé

Je to již pošesté, co Nizozemsko vrací artefakty na základě doporučení tohoto výboru. Západní muzea se tradičně brání výzvám k vrácení předmětů do zemí jejich původu. V posledních letech však mnoho z nich začalo vracet artefakty uloupené nebo odvezené během koloniální éry do zemí původu. Nizozemsko v minulosti již některé muzejní exponáty Indonésii vrátilo. Jednalo se například o dýku jávského prince Diponegora, která byla Indonésii předána v roce 2020.

Od roku 1800 do roku 1949 byla Indonésie nizozemskou kolonií. Nizozemská východní Indie se pro Nizozemsko stala důležitým zdrojem bohatství díky obchodu s kořením, cennými kovy a minerály, napsala agentura Reuters.

 
