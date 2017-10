před 40 minutami

Univerzita Umaru Musa Yar'adua na severozápadě Nigérie shání zaklínače hadů. Chtějí tam totiž vymýtit nebezpečí smrtelných hadích kousnutí. Minulý týden uštknutí v kampusu podlehla studentka ekonomiky Zainab Umarová. Děkan pro studentské záležitosti Suleiman Kankara britské BBC řekl, že zaklínače najímali i před tímto incidentem. Rituál je praktikován v jihoasijských státech a také v některých afrických regionech. Zaklínači při něm obvykle hrají na flétnu, na což had odpovídá přiblížením se do ofenzivního úhlu. Kupodivu se však zdráhá zaútočit. Nigerijští zaklínači při představeních v ulicích chytají kobry holýma rukama a někdy zapojí do hry i obecenstvo.

