Nezkažte si dovolenou sluncem: Vše o zdravém opalování

před 5 hodinami
Plánujete zimní dovolenou v teple? Nenechte si ji zkazit spálením od slunce. Poradíme vám, jak se správně chránit, vybrat ideální opalovací krém a bezpečně si užít slunce, ať už na pláži nebo při objevování světa.
Foto: Shutterstock

Letní sezóna sice skončila, ale naše touha po teple zůstává. Stále více lidí cestuje v zimě do teplých krajů za sluncem. Ačkoli má slunce příznivý vliv na naši náladu a pomáhá tělu produkovat vitamín D, bez správné ochrany se může stát naším nepřítelem. Pamatujte, že i zimní slunce v exotických lokalitách může být velmi intenzivní, často intenzivnější, než na jaké jsme v Evropě zvyklí v létě.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je UV záření prokázaným karcinogenem. Každý rok způsobuje přibližně 1,2 milionu nových případů nemelanomového kožního nádoru a 325 000 melanomů po celém světě, což vede k více než 120 000 předčasných úmrtí. Abyste si z dovolené přivezli pouze krásné vzpomínky, je nezbytné dodržovat zásady zdravého opalování.

TIP: Chcete-li spojit odpočinek na pláži s objevováním kulturních památek a přírodních krás, poznávací zájezdy 2026 jsou ideální volbou. Včasná rezervace vám navíc často zajistí výhodnější cenu.

Foto: Shutterstock

Váš nejlepší přítel na pláži? Krém s ochranou proti UVA a UVB záření

Základem je kvalitní krém. Dermatologové doporučují minimální ochranný faktor SPF 30, ideálně však SPF 50. Hledejte na obalu i označení "širokospektrální ochrana" (broad spectrum) nebo symbol UVA v kroužku. To zaručí ochranu před UVB zářením, které způsobuje spálení kůže a zvyšuje riziko rakoviny, a před UVA zářením, které proniká hlouběji do pokožky, urychluje stárnutí a také přispívá k rozvoji rakoviny.

Při výběru krému je důležité zohlednit typ pleti, který určuje, jak vaše pokožka reaguje na slunce. Světlejší typy pleti s menším množstvím melaninu se spálí mnohem rychleji, a proto vyžadují vyšší ochranný faktor (SPF 50+). Krémy s minerálními (fyzikálními) filtry jsou vhodné zejména pro děti a osoby s citlivou pokožkou. Tyto filtry, jako je oxid zinečnatý, zůstávají na povrchu pokožky a odrážejí UV záření, čímž minimalizují riziko podráždění.

Důležité je také množství! Na celé tělo dospělého člověka je zapotřebí objem malého "panáka" (asi 35 ml). Krém naneste 15-30 minut před vystavením slunci.

Foto: Shutterstock

Jak dlouho můžete bezpečně pobývat na slunci?

Věděli jste, že pouhých 15 minut na poledním slunci bez ochrany může poškodit buňky vaší pokožky? S kvalitním krémem můžete tuto dobu výrazně prodloužit, ale ochrana není neomezená. I s nejvyšším SPF se vyhýbejte přímému slunečnímu záření mezi 11:00 a 15:00, kdy je UV záření nejsilnější. Využijte tento čas k obědu nebo siestě v hotelu.

Krém nanášejte každé dvě hodiny a vždy po koupání. Nezapomeňte na kritické oblasti, jako jsou uši, rty a nárty. Buďte opatrní i v zamračených dnech - až 80 % UV záření proniká mraky.

Ochrana nespočívá jen v používání opalovacího krému. Noste klobouk, sluneční brýle s UV filtry a vhodné oblečení.

 
