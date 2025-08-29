Neživotní pojištění digitalizuje rychleji než životní, říká studie SOFTEC

před 2 hodinami
Digitální kanály má aktivní asi 50 % klientů, roste využití AI.
Foto: Softec CZ, spol. s r.o.

Digitalizace již není volbou, ale nutností. Pojišťovny investují do AI, samoobsluhy i bezpapírových procesů. U neživotního pojištění jsou elektronické nástroje běžnější, zatímco u životního pojištění čelí digitalizace složitějším bariérám. Klíčovým trendem je však důraz na samoobslužnost klienta, podporu zdravého životního stylu pomocí preventivních aplikací a využívání umělé inteligence například při likvidaci pojistných událostí nebo pokročilých digitálních nástrojů při odhalování pojistných podvodů. Vyplývá to ze studie Digitalizace v pojišťovnictví společnosti SOFTEC.

Neživotní pojištění je napřed

Pojišťovny již stále častěji umožňují klientům samoobslužné sjednání. Tento způsob se uplatňuje především v případě neživotního pojištění, protože tyto produkty jsou mnohdy relativně standardizované. Tento způsob prodeje je snadněji aplikovatelný například u cestovního pojištění. Pojišťovny však tento prodej obvykle realizují především prostřednictvím sítě zprostředkovatelů, která je rovněž již z velké části digitální.

Pojišťovny chtějí odměňovat pojištěnce za odpovědné chování

Pro pojišťovny odpovědné chování klientů znamená potenciálně nižší počet pojistných událostí. Proto se na českém trhu životního pojištění postupně vyvíjejí aplikace, které klienty motivují ke zdravějšímu životu. Jedná se o celou řadu funkcionalit. Klienti tak například dostávají podněty k prevenci nebo očkování. Tyto aplikace jim však také umožňují vyhledat lékaře, spravovat elektronické recepty a neschopenky.

"Přibližně padesát procent klientů má aktuálně otevřené digitální kanály a pojišťovny budou usilovat o větší využívání nabízených elektronických služeb," uvedl Alexander Paál, CEO české pobočky SOFTEC.

Technologie proti pojistným podvodům

Na českém pojistném trhu již některé pojišťovny implementovaly digitální nástroje pro detekci podvodů souvisejících s fotodokumentací, například při hlášení pojistných událostí. Tyto systémy využívají umělou inteligenci, strojové učení a obrazovou analýzu, aby dokázaly rozpoznat nesrovnalosti, duplicity nebo známky manipulace na předkládaných fotografiích škod. Typicky jde o odhalování případů, kdy klient použije stejnou fotografii pro různé pojistné události nebo upraví snímek za účelem navýšení škody.

Tato technologie výrazně zvyšuje efektivitu i bezpečnost pojistného procesu, protože eliminuje potřebu ruční kontroly a umožňuje rychlejší reakci na podezřelé případy. Kromě toho slouží jako preventivní nástroj, který odrazuje od pokusů o pojistný podvod díky vědomí, že systém dokáže falšování odhalit.

"Digitalizace není jen o technologiích. Klíčové je sladit strategie, procesy i kulturu," komentuje výsledky studie Alexander Paál. "Český trh má potenciál být inovativní, pokud se digitalizace stane společnou prioritou všech - klientů, partnerů i zaměstnanců."

 
