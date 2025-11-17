Magazín

Démon z pošty. Případ třídiče zásilek, který vraždil na příkaz mluvícího psa

Dan Poláček Nikola Bernard Dan Poláček, Nikola Bernard
před 2 hodinami
Více než rok trvající teror, šest mrtvých a jedenáct zraněných. David Berkowitz, který na poště třídil zásilky, ochromil New York, psal šokující dopisy novinářům a tvrdil, že ho k vraždám nutili démoni komunikující skrze psí štěkání. Jeho dopadení vyřešil banální parkovací lístek. Ale zabíjel opravdu sám a měl psychické problémy? Případ "Syna Sama" rozděluje veřejnost dodnes.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Policejní fotografie Davida Berkowitze, známého jako „Syn Sama“, pořízená v New Yorku 11. srpna 1977, den po jeho zatčení. Kolorováno
Policejní fotografie Davida Berkowitze, známého jako „Syn Sama“, pořízená v New Yorku 11. srpna 1977, den po jeho zatčení. Kolorováno | Foto: Aktuálně.cz / Profimedia / Kolorizace č. snímku: Dan Poláček

Muž dvou tváří, který ochromil New York

Newyorské léto roku 1976 mělo patřit oslavám 200. výročí založení Spojených států, a také pulzujícím diskotékám a bezstarostným večerům v ulicích velkoměsta. Místo toho se však začalo měnit v noční můru. V ulicích i na verandách domů totiž číhala smrt. Vrah, který si později začal říkat "Syn Sama", si nevybíral oběti podle logiky, ale podle zdánlivě náhodného klíče, který uvrhl metropoli do stavu kolektivní hysterie.

David Berkowitz pracoval jako třídič poštovních zásilek a pro své sousedy a kolegy byl jen dalším obyčejným pracovníkem. Nikdo netušil, že po pracovní době se tento nenápadný muž mění v predátora, který za sebou v letech 1976 a 1977 zanechá šest mrtvých a jedenácti zraněných. Příběh "Syna Sama" však není jen kronikou brutálních činů jednoho sériového vraha. Je to sonda do duše města na pokraji kolapsu, příběh o síle médií formovat veřejné mínění a zároveň kronika policejního vyšetřování, které stálo na pomezí geniality a selhání. 

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Unikátní keltské centrum bude k vidění v královéhradeckém muzeu

Unikátní keltské centrum bude k vidění v královéhradeckém muzeu

Pravý Indiana Jones. Ale objev Machu Picchu byl ve skutečnosti neuvěřitelná náhoda

Pravý Indiana Jones. Ale objev Machu Picchu byl ve skutečnosti neuvěřitelná náhoda

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Říkají mu Nový Zéland Evropy. Tajemstvími opředený ostrov Skye je jako z jiného světa

Říkají mu Nový Zéland Evropy. Tajemstvími opředený ostrov Skye je jako z jiného světa
38 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Infografika David Berkowitz True crime Sériový vrah USA New York Samův syn monstrum netvor krimi vyšetřování případ

Právě se děje

před 3 minutami
Takové pohoštění Okamura a Rajchl nečekali. U Svobodných byli vítanými hosty

Takové pohoštění Okamura a Rajchl nečekali. U Svobodných byli vítanými hosty

Aktuálně.cz přináší informace o tom, jak to vypadalo na jednání strany, která se po 16 letech porážek radovala z úspěchu.
před 13 minutami
Extrémně talentovaná jezdkyně, říká Häkkinen o své dceři. Má ji s českou partnerkou

Extrémně talentovaná jezdkyně, říká Häkkinen o své dceři. Má ji s českou partnerkou

Do světa formulových závodů míří čtrnáctiletá Ella Häkkinenová, dcera dvojnásobného mistra světa F1 Mikky.
před 14 minutami
Unikátní keltské centrum bude k vidění v královéhradeckém muzeu

Unikátní keltské centrum bude k vidění v královéhradeckém muzeu

Objev z let 2023 až 2025 podle odborníků mění pohled na dějiny území ČR před písemnými prameny. Výstava potrvá do 1. března 2026.
Aktualizováno před 16 minutami
"Hanba,táhni pryč, neonácku!" Turek se musel k pietnímu místu na Národní prodrat

ŽIVĚ
"Hanba,táhni pryč, neonácku!" Turek se musel k pietnímu místu na Národní prodrat

Dění kolem oslav 17. listopadu sledujeme v online reportáži.
před 34 minutami
Pravý Indiana Jones. Ale objev Machu Picchu byl ve skutečnosti neuvěřitelná náhoda

Pravý Indiana Jones. Ale objev Machu Picchu byl ve skutečnosti neuvěřitelná náhoda

Jen málokteré místo na světě je opředeno tolika tajemstvími jako Machu Picchu, ztracené a znovunalezené město Inků.
před 47 minutami
Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela po tomto koncertu naplánovala pauzu na neurčito. Nevylučuje však ani úplný konec činnosti.
před 48 minutami
Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
47:06

Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální

Sledujte v den 36. výročí Sametové revoluce diskuzi tří předáků studentského hnutí Stuha.
Další zprávy