Démon z pošty. Případ třídiče zásilek, který vraždil na příkaz mluvícího psa

Newyorské léto roku 1976 mělo patřit oslavám 200. výročí založení Spojených států, a také pulzujícím diskotékám a bezstarostným večerům v ulicích velkoměsta. Místo toho se však začalo měnit v noční můru. V ulicích i na verandách domů totiž číhala smrt. Vrah, který si později začal říkat "Syn Sama", si nevybíral oběti podle logiky, ale podle zdánlivě náhodného klíče, který uvrhl metropoli do stavu kolektivní hysterie.
David Berkowitz pracoval jako třídič poštovních zásilek a pro své sousedy a kolegy byl jen dalším obyčejným pracovníkem. Nikdo netušil, že po pracovní době se tento nenápadný muž mění v predátora, který za sebou v letech 1976 a 1977 zanechá šest mrtvých a jedenácti zraněných. Příběh "Syna Sama" však není jen kronikou brutálních činů jednoho sériového vraha. Je to sonda do duše města na pokraji kolapsu, příběh o síle médií formovat veřejné mínění a zároveň kronika policejního vyšetřování, které stálo na pomezí geniality a selhání.