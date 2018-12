Důchodce nakoupil vánoční dárky pro sousedovu dceru na 14 let dopředu. Pak zemřel

Dvouletá dcerka Owena Williamse z britského Walesu už teď ví, že na ni do jejích 16 let bude vždycky čekat alespoň jeden vánoční dárek. Williamsův nedávno zesnulý soused jí totiž ještě před smrtí nakoupil dárky na 14 Vánoc dopředu. Z příběhu štědrého seniora se stal virální hit.

Když Owen Williams jednoho dne otevřel dveře svého bytu ve městě Barry v britském Walesu, stála za nimi dcera jeho souseda Kena, který nedávno zemřel. Žena mu předala igelitovou tašku, a on si původně myslel, že v ní jsou odpadky, které potřebuje vynést.

Pak ale zjistil, že taška obsahuje vánoční dárky, které senior ještě před svou smrtí nakoupil pro Williamsovu dvouletou dcerku Cadi na následujících 14 let. "Kenova dcera mi s dojetím řekla, že mi pro Cadi donesla dárky na pár dalších Vánoc a že je to docela těžký náklad," popsal Williams pro americkou televizní stanici CNN.

Dodal, že když se se svou rodinou před dvěma lety nastěhoval do svého současného bydliště, bylo jeho sousedu Kenovi 83 let. "Pamatuji si na naše první setkání. Ken zrovna něco opravoval a musel slézt z asi šestimetrového žebříku, aby se s námi přivítal. Dal jsem mu tehdy láhev vína a on nabídl nějaké pamlsky našemu psovi, který si ho pak zamiloval," zavzpomínal Williams.

Jeho zesnulý soused podle něj za svůj dlouhý život vystřídal mnoho povolání. Živil se jako námořník, záchranář, tesař i pekař. "Když jsme se s manželkou brali, upekl nám svatební dort," svěřil se Williams.

Mezi dárky, které Ken pořídil pro malou Cadi byla dětská knížka i stavebnice Lego Duplo. Když Williams o příběhu napsal příspěvek na svůj Twitter, stal se z něj rychle virální hit a další uživatelé sociální sítě mu teď radí, které dárky se budou hodit pro který rok.