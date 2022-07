Mám tě rád, promiň. Pilot už se loučil se životem, pak se rozhodl pro odvážné řešení

Američan Vincent Fraser, který získal pilotní licenci jen před několika měsíci, zažil při letu v Severní Karolíně napínavé chvíle. Když společně se svým tchánem na palubě prolétal mezi horami, ucítil, že motor malého letadla začíná ztrácet výkon. Letoun začal pomalu klesat k zemi a jemu se i s malými zkušenostmi podařilo nouzově přistát na dálnici mezi jedoucími automobily.

Nehoda se mladému pilotovi přihodila na začátku července během letecké obhlídky jeho pozemku poblíž jezera Fontana na východě Spojených států. "Nebylo bohužel kde přistát. Tak jsem se na tchána podíval a řekl jsem mu, že ho mám rád a mrzí mě, že jsem ho dostal do takové situace," popisoval pilot své pocity pro agenturu Associated Press.

"V tu chvíli se na mě ale podíval a odpověděl: 'Taky tě mám rád. Děláš, co můžeš a jsi vycvičený. Mám k tobě naprostou důvěru.' Od té chvíle jsem si říkal, že jedeme dál a že se dostaneme dolů živí," dodal mladík, který získal pilotní průkaz v říjnu loňského roku.

Nejdříve se podle jeho slov rozhodoval mezi přistáním na mostě nebo nedaleké řece. Po chvilce letu ale spatřil dálnici, na které v tu chvíli nebyl tak hustý provoz. Na ní se mu nakonec po kličkování mezi dráty elektrického vedení a několika jedoucími automobily podařilo s úspěchem nouzově přistát. Z incidentu vyvázli všichni bez zranění a letoun nebyl poškozen.

"Mluvil jsem pak s několika svými přáteli, kteří jsou mnohem zkušenější piloti, a ti říkali, že neví, jak jsem to dokázal," uvedl pro agenturu Fraser, který se chce stát komerčním pilotem. "Bylo to štěstí. Nevím, jestli to byly moje dovednosti. Nevím, čím to bylo, ale prostě jsem chtěl žít," dodal.