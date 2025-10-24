Magazín

Neviditelný štít Země slábne. Satelity odhalily obrovskou díru v magnetickém poli

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 19 minutami
Nad jižním Atlantikem se děje něco pozoruhodného. Evropská vesmírná agentura už více než deset let sleduje rozsáhlou oblast mezi Jižní Amerikou a Afrikou, kde neviditelný štít planety slábne. Takzvaná Jihoatlantická anomálie se od roku 2014 rozšířila o plochu téměř poloviny velikosti Evropy. A dál roste.
V magnetickém poli Země se za posledních deset let udály velké změny.
V magnetickém poli Země se za posledních deset let udály velké změny.

Změny, které se za poslední desetiletí udály, znepokojují vědce. Ukazují totiž, že se s naší planetou děje něco mimořádného. Magnetické pole Země, neviditelný štít, který nás chrání před kosmickým zářením a nabitými částicemi ze Slunce, je mezi Jižní Amerikou a Afrikou citelně oslabené.

Takzvanou Jihoatlantickou anomálii už víc než deset let detailně sleduje Evropská vesmírná agentura v rámci mise Swarm. A přinesla překvapivá data o tom, co se děje tři tisíce kilometrů hluboko pod našima nohama. 

"Jihoatlantická anomálie není jen jedna ucelená porucha," říká hlavní autor studie Chris Finlay, profesor geomagnetismu na Technické univerzitě v Dánsku. "Směrem k Africe se mění jinak než poblíž Jižní Ameriky. V této oblasti se děje něco zvláštního, co způsobuje intenzivnější oslabení pole." Toto chování souvisí zřejmě se změnami vířivých proudů roztaveného železa v zemském jádru, kde se nachází zdroj magnetického pole naší planety. Pohyb kovů zde vytváří elektrické proudy, které fungují jako obrovské planetární dynamo.

V hlubinách Země

Pod Jihoatlantickou anomálií vědci pozorují obrácené magnetické toky, tedy oblasti, kde se směr pole liší od běžného. "Normálně bychom očekávali, že na jižní polokouli uvidíme siločáry magnetického pole vycházející z jádra. Pod Jihoatlantickou anomálií však vidíme neočekávané oblasti, kde magnetické pole místo toho, aby vycházelo z jádra, se do jádra zpátky vrací," vysvětluje dále Finlay. "Díky datům ze Swarmu můžeme vidět, jak se jedna z těchto oblastí pohybuje na západ nad Afrikou, což přispívá k oslabení Jihoatlantické anomálie v této oblasti."

Změny ale neprobíhají jen na jihu. I na severní polokouli vědci pozorují slábnutí pole nad Kanadou a naopak jeho sílení nad Sibiří. To úzce souvisí s tím, že se severní magnetický pól v posledních letech posouvá směrem k Sibiři. "Když se snažíte pochopit magnetické pole Země, je důležité si uvědomit, že se nejedná jen o jednoduchý dipól, jako tyčový magnet. Pouze díky satelitům, jako je Swarm, můžeme tuto strukturu plně zmapovat a sledovat její změny," řekl profesor Finlay.

Proč na tom záleží

Magnetické pole je zásadní pro navigaci, sledování vesmírného počasí i pro technologie ve vesmíru. Satelity, které prolétají anomálií, čelí vyšším dávkám radiace, hrozí tak poruchy, poškození hardwaru či výpadky, ovlivnit může navigační systémy, telekomunikační spojení i vědecké přístroje na oběžné dráze. V extrémním případě by dokonce mohlo představovat zvýšené riziko i pro astronauty. ESA proto plánuje pokračovat v dlouhodobém monitorování Jihoatlantické anomálie, aby vědci mohli přesněji předpovídat, jak se pole bude vyvíjet.

 
