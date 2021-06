Nemusíte vyvíjet nový produkt, stačí mít nový obal

Nové tržní segmenty, individualizace cílových skupin, zaměření na e-commerce: tyto strategie se ukázaly v současné době u mnoha firem jako naprosto klíčové. Zcela novou příležitost nabízí také obaly.

Někdy není potřeba měnit produktovou nabídku, stačí si vybrat novou cílovou skupinu, které byste mohli produkt nabídnout a přizpůsobit tomu obal. Multifunkční obaly zažívají naprostý boom. Obal není jen to "co prodává", ale také prostor pro brand building a komunikaci se zákazníkem. Oblíbené jsou reklamní akce, rozložitelnost obalu, jak ve smyslu pro konzumaci "to go", tak ve smyslu ekologickém. Firmy pochopily, že multifunkční obal zvyšuje čas strávený se samotným výrobkem a podporuje zvýšení loajality ke značce. Nehledě na stále rostoucí oblibu v unboxingu, což už dávno neplatí jen u top brandů.

Jak prorazit na trh, když převažuje nabídka nad poptávkou?

Vstup na trh není nikdy jednoduchý. Snadné to nemají ani zavedené firmy, které bojují o zákazníky. Start-upy tuto situaci přesto vnímají jako příležitost. Většinou přicházejí s novým pojetím výrobků nebo služeb a jsou mnohem flexibilnější ve zpracovávání aktuálních změn. "Se start-upy nás to baví, rádi jim pomáháme. Nechávají často kompletní řešení konstrukce obalu na nás. Jsou to ale i renomované firmy se zavedenými výrobky, které nás s novým packaginem oslovují. Po covidu se znovu nadechly a vstupují na trh s novým produktovým řešením," uvedl ředitel divize Packagingu Petr Hajda z brněnské tiskárny POINT CZ.

Novinky ze světa packagingu

Společnosti, co dříve objednávaly výhradně obalové materiály z východu, mění své požadavky a obrací se na české partnery. Může za to zejména výrazný nárůst cen dopravy, ceny papíru a dlouhé termíny dodání. Nové spotřebitelské chování také výrazně urychlilo změny v on-line obchodu a poptávka po kvalitním packagingu se výrazně zvýšila. "Firmy se nyní zajímají především o vysokonákladové zakázky a dodržení dodacích lhůt, což je náročné na výrobní kapacitu i materiálové zázemí. Minulý rok jsme se dostatečně zásobili a rozšířili naše portfolio dodavatelů papírů. Díky tomu jsme plně soběstační. Také jsme se rozhodli investovat a rozšířili jsme výrobu obalů o dva špičkové výsekové a lepicí stroje prémiové švýcarské značky Bobst," sdělil ředitel.

