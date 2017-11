Němec zapomněl, kde zaparkoval svoje auto. Našel jej po dvaceti letech na stejném místě

před 59 minutami

Zapomenout klíče nebo deštník je jistě nepříjemná věc. Ale zapomenout, kde člověk zaparkoval auto, to už chce jistou dávku (ne)šikovnosti. Policisté ve Frankfurtu nedávno řešili kuriózní případ, kdy dnes 76letý muž před dvaceti lety nahlásil krádež auta. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ve skutečnosti jen nezapomněl, kde své vozidlo nechal. Policie totiž přišla na to, že Němec svoje auto zaparkoval v garáži jedné průmyslové budovy. O případu informoval deník Augsburger Allgemeine. Auto by tam pravděpodobně zůstalo další desítky let, kdyby budova nebyla určena k demolici. Když se muž pro auto po letech vrátil, zjistil, že stará láska přece jen rezaví a vůz putoval do šrotu.

autor: mdan

