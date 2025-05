Nekonečný příběh: Absurdita roku vyráží do boje proti nesmrtelné byrokracii

Úřední povinnosti, které nedávají smysl, stojí podnikatele čas, peníze i nervy. Už dvacet let na ně upozorňuje populární anketa Absurdita roku – a právě teď má veřejnost možnost rozhodnout, který nesmysl si letos zaslouží titul největšího byrokratického záseku. Hlasovat může každý, kdo už někdy ztratil trpělivost při pohledu na razítka, tabulky nebo paragrafy bez logiky.

Mezi letošními nominacemi nechybí povinnosti, které podnikatelé označují za naprosté nesmysly - od opakovaného vyplňování stejných údajů pro různé úřady až po administrativní požadavky, které nemají v praxi žádný reálný přínos. V minulosti se v žebříčku objevila nejedna lahůdka způsobující kolektivní facepalm jako například povinnost mít papírovou knihu jízd v provozovnách nebo nutnost hlásit úřadům i nulové příjmy. Vyloženou noční můrou byla povinnost odvodu DPH u neproplacených faktur. Majitelé firem přicházeli nejen o své zisky a náklady, ale zároveň museli bezodkladně odvést desátek do státního rozpočtu, přičemž možnost kompenzace DPH fungovala jen za určitých okolností. Nezapomenutelné zůstávají také tři různé sazby DPH na pivo, kdy o výši účtované sazby rozhodovalo, zda hospodští točí u stánku do kelímku, v hospodě do skla nebo na cestu do džbánku.

Absurdita roku dlouhodobě upozorňuje na zbytečné bariéry v podnikání a dává hlas těm, kdo s byrokracií bojují denně - podnikatelům, ale i veřejnosti. Letošní nominace na byrokratickou anticenu naleznete zde .

Každoroční průzkum formou této veřejné ankety zaměřený na podnikatelský sektor je nedílnou součástí prestižních soutěží Firma roku a Živnostník roku , které si letos připomínají 20 let od svého založení. Do ankety jsou zapojeni především účastníci podnikatelských soutěží a zástupci oborových svazů a asociací. Jako úspěchy průzkumu organizátoři prezentují dlouhodobou historii inciativy a také nápravu některých konkrétních kritizovaných absurdit z minulých let.

V době vzniku Absurdity roku byla míra byrokracie podstatně vyšší, lhůty při vyřizování delší, administrativní postupy složitější. Od prvního vyhlášení ankety uběhly dvě desetiletí a vyměnilo se několik vládních garnitur. Přesto je stále co řešit. Přesvědčit se můžete sami. On-line hlasování pro Absurditu roku 2025 je otevřené ještě do 12. května 2025 zde .

Na druhé straně spektra působí novější anketa Paragraf roku, která naopak poukazuje na smysluplná řešení a oceňuje příkladně zdravý přístup zákonodárců.

K systematickému úsilí o snižování administrativní zátěže a digitalizací veřejné správy dochází až během posledních let. Zbytečná byrokracie se postupně a jistě dostává do hledáčků kompetentních míst. Podnikatele snad opravdu čekají lepší časy, alespoň co se oblasti nadměrné byrokracie týče.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo aktuálně celkem 22 opatření na omezení administrativní zátěže podnikatelů a jiné užitečné novinky jako je on-line Databáze informačních povinností , kde podnikatelé najdou přehled legislativních povinností na jednom místě, e-Sbírku obsahující elektronická a státem garantovaná úplná znění právních aktů obsažených ve Sbírce zákonů, nebo datové schránky , jejichž širší využívání přispěje ke zjednodušení komunikace podnikatelů se státem. Zmíněná opatření v oblasti živnostenského podnikání, zaměstnanosti nebo daňové správy, které schválila vláda v roce 2024, mají podnikatelům pomoci především snížit náklady a šetřit čas. Všechny navržené úpravy je v plánu realizovat do konce 1. poloviny příštího roku. Podnikatelský balíček vznikl právě na základě podnětů odborné veřejnosti, podnikatelských svazů a asociací.

Příkladem snahy může být i aktivita Hospodářské komory ČR , která sdružuje více než 16 000 podnikatelských subjektů, a je zároveň dlouhodobým odborným garantem ankety Absurdita roku. Aktuální návrh antibyrokratického zákona z dílny HK ČR má poskytnout podnikatelům ochranu před neodůvodnitelnou regulatorní a byrokratickou zátěží a cíleně pracovat s přehledem povinností, který lze v budoucnu jednodušeji monitorovat a vyhodnocovat. "Odhadli jsme, že celková regulační a byrokratická zátěž stojí podnikatele ročně 72 miliard korun, přičemž bychom chtěli alespoň čtvrtinu těchto nákladů eliminovat. Proto Hospodářská komora zpracovala návrh antibyrokratického zákona, který by nastavil podrobnou revizi existujících podnikatelských povinností tak, že by se u každého zákona vytvořila tabulka veřejnoprávních podnikatelských povinností, která by se pak pravidelně kontrolovala a vyhodnocovala," uvedl k záměru prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Tento krok by navíc umožnil pro každý obor podnikání vytvořit ucelený přehled povinností - jakýsi oborový podnikatelský batoh, do kterého by bylo možné vytřídit povinnosti podnikatelům tak, aby vše měli přehledně k dispozici. Podle HK ČR však nelze dnes dělat pořádek pouze v českém právním řádu, ale je potřeba stejně pracovat i na tom evropském.

Absurdita roku

Absurdita roku je populární anketa, jejímž cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Za dobu své existence přispěla k odstranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Absurdní předpisy nominuje veřejnost z řady podnikatelů, různých oborových asociací a svazů a cechů. O vítězné absurditě rozhoduje veřejnost v online hlasování.

Paragraf roku

Paragraf roku je anketa, která již několik let doprovází vyhlašování Absurdity roku. Oceňuje konkrétní aktivitu veřejné správy, která má za cíl pomáhat českému podnikání. Může se jednat o nově přijatý zákon, nařízení, vyhlášku, ale i návrh, snahu nebo vizi, jak podnikatelům zjednodušit život. Svůj tip mohou zaslat sami podnikatelé, odborné svazy a instituce, ale i široká veřejnost. O vítězi rozhodne v hlasování veřejnost. Odborným garantem anket je Hospodářská komora ČR. Organizátorem je společnost Communa.

Podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku