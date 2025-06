Nejdůležitější je nápad, ne rozpočet. Prokazuje to malý loft, kde prim hrají luxfery

Myslíte si, že na 36 metrech čtverečních se nedá stylově bydlet? Pražský loft vás vyvede z omylu. Interiér navržený architektkou Michaelou Záhorovskou je důkazem, že i malý prostor může mít velké ambice – a ještě větší osobnost. Klíč k úspěchu? Jeden nečekaný prvek, který u mnohých stále vzbuzuje rozpaky: luxfery.

Představte si byt, kde je nutné pracovat s každým centimetrem. Žádné hluché kouty, žádný chaos - jen funkční zóna vedle zóny.

Obytný prostor se díky výšce čtyři metry otevírá přes dvě podlaží, takže byt působí vzdušně a otevřeně. A aby byl využit naplno, vzniklo i mezipatro složené jako Lego.

"Nejtěžší bylo rozvržení prostoru," říká pro Aktuálně.cz autorka návrhu Záhorovská a dodává: "Ale právě díky této výzvě jsme dokázali vytvořit plnohodnotné bydlení, kde má své místo pohodlné spaní, šatna i třeba pracovní kout."

Luxfery v hlavní roli a složitá práce

Nejvýraznějším prvkem interiéru je zaoblená stěna z luxfer, která propouští denní světlo do koupelny, ale zároveň poskytuje dostatek soukromí. Luxfery s postříbřenými hranami dodávají prostoru jemný nádech luxusu, přestože celý projekt spadá spíše do kategorie "low cost".

Podle Michaely Záhorovské nebylo jejich použití bez rizika: "Luxfery si mnozí stále spojují s estetikou socialismu. Bylo to trochu jako hod kostkou - buď je klient přijme, nebo ne." V tomto případě ale přišlo příjemné překvapení: klient byl nadšený.

A právem. Podsvětlená luxferová stěna není jen dekorativní - vizuálně definuje celý prostor a doslova přitahuje pozornost. Je to prvek, který prostor omezuje i inspiruje zároveň. Jeho realizace přitom nebyla jednoduchá ani pro zkušené řemeslníky.

Náročnost realizace i odvážný přístup architektku motivovaly k přihlášení projektu do soutěže Interiér roku, kde letos už podesáté soutěžili tvůrci z Česka a Slovenska, a to v různých kategoriích. Ačkoliv si Záhorovská nakonec odnesla sošku za jiný projekt, právě tento loft se stal její srdcovkou.

Industriální styl s jemností a světlo jako režisér

I přes industriální kořeny působí byt jemně a vzdušně. Hrubě opracované sváry na nosných konstrukcích kontrastují s lehkými výplety sítí na galerii. Tato kombinace hrubosti a subtilnosti dává prostoru dynamiku a jedinečný charakter.

A co světlo? To rozhodně nehraje druhé housle - je to hlavní režisér. Promyšlené světelné scény umožňují měnit náladu podle denní doby nebo příležitosti. A luxferová stěna? Ta v podsvícení září a zdobí hlavní část bytu.

Pražský loft není jen o stylu, ale i o odvaze pracovat s neobvyklými prvky a věřit v jejich potenciál. A že hlavní skleněný prvek není cool? Po této realizaci možná přehodnotíte názor. A co dalšího si z toho projektu vzít? Třeba to, že design nemusí být drahý, jen musí mít nápad.

Chcete podobné bydlení? Možná stačí začít tím, čeho se ostatní bojí - třeba právě luxferami.