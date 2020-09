Nebaví vás kreslit krajinky? Zkuste abstraktní malbu!

Obdivujete obrazy, kde nejsou žádné krajinky ani bytosti? Baví vás pátrat po sdělení malby a rádi byste tohle umění taky ovládli? Chcete taky malovat, ale odrazuje vás od toho představa, že byste malovali konkrétní objekty? Zkuste abstraktní malbu!

Abstraktní umění je něco pomyslného, neskutečného . Krajinky ani osoby v něm nemají místo, důležitá je barva, linie, barevná plocha a pohyb. Abstraktní malbu charakterizují geometrické obrazce, linie a barevné skvrny.

Víte, že prostřednictvím abstraktní malby nám její autor sděluje svá přání a pocity?

Abstraktní umění se dělí na dva proudy

První proud se neváže na žádný reálný objekt , vychází z obrysu, linky, tvaru, světla nebo barvy. Význam díla odhalí často jen skuteční znalci, těm ostatním napoví popisek.

Druhý proud vychází z reality, ta je ale zjednodušená. Předmět je jen naznačený určitými rysy.

Jak umění abstraktní malby ovládnout?

Základem je odhodlání. Chcete se něco naučit? Neříkejte, že to nezvládnete, že na to nemáte talent. Mnohdy není potřeba. Za to touha chtít, trpělivost a píle ano.

Víte, že umělci by vám řekli, že malovat může úplně každý ? Zapomeňte na hodiny výtvarky ve škole, které jste protrpěli. Zbytečně vás připravily o kouzlo umění, o ten úžasný pocit, že jste něco vytvořili.

Co s tím? Přihlaste se na kurz abstraktní malby pro začátečníky!

Kurz abstraktní malby pro začátečníky je vhodný pro všechny, kterým realistická tvorba nic neříká. Pro ty, kdo mají chuť posouvat hranice své kreativity dál a dál.

Víte, že abstraktní malba znamená, že se naučíte pracovat i s jinými nástroji než se štětci?

Kurz abstraktní malby v Draw Planet Praha vám pomůže ujasnit si, jak abstraktní obraz namalovat. Seznámíte se se známými umělci i s tím, jak právě oni začínali. A co dál na vás čeká?

Skvělí lektoři , kteří sami jsou umělci.

Přátelské prostředí

Parta lidí, které baví to samé, co vás.

Otevřete se novým možnostem.

Naučíte se relaxovat nad malířským plátnem.

Dozvíte se, jak správně míchat barvy i jak dosáhnout správných přechodů.

Zjistíte, jak udělat na diváka dojem kombinací abstraktní malby a realistických prvků.

Budete se věnovat špachtlím, kolážím, zkusíte i modelovací pastu a spreje.

Vytvoříte obraz v technice pouring.

Když nějakou lekci promeškáte, domluvíte si za ní náhradu .

Nic si s sebou nemusíte nosit. Žádné barvy, štětce, plátna. Vše je v ceně kurzu.

Ovládněte abstraktní malbu i vy. Rozvíjejte své nápady a kreativitu, poodhalte tajemství cákanců barvy, které se dají profesionálně ovládat. Užijte si volnost v tvorbě. Je to osvobozující.