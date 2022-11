Nazí aktivisté se polili krví a zabalili se do celofánu. Protestovali za práva zvířat

Provoz na hlavní železniční trati z Brna do Břeclavi a na Slovensko zastavila ve středu po poledni srážka muže s vlakem. Muže srazil mezinárodní expres v Pouzdřanech na Břeclavsku, nehodu nepřežil. Uvedl to policejní mluvčí Bohumil Malášek. Policie úmrtí vyšetřuje.

Vlak muže srazil kolem 12:45. "Muž na místě zemřel, zjišťujeme okolnosti události," uvedl Malášek. Doplnil, že pravděpodobně šlo o sebevraždu. Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová řekla, že záchranáři vyslaní na místo byli vzápětí odvoláni, protože bylo zřejmé, že sražený zemřel. Na místo tak záchranáři ani nedojeli.

Tragická událost přerušila provoz dálkových i regionálních vlaků mezi stanicemi Vranovice a Šakvice. Omezení by se mohlo dotknout několika rychlíků, osobních vlaků i mezinárodních spojů. Nahradit by je měly autobusy. Podle webu Českých drah by se provoz mohl obnovit před 15:00.