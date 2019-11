Návštěvníky Vilniusu čeká orgasmus. Podle reklamních spotů je město evropským bodem G

Sex prodává. Tímto heslem se pravděpodobně řídili tvůrci reklamní kampaně, která má přilákat turisty do Vilniusu. Hlavní město Litvy je v sérii provokativních videí prezentované jako bod G Evropy, který u návštěvníků vyvolává orgasmus. Přestože litevské katolické církvi se spoty příliš nelíbily, turistický ruch ve Vilniusu se od jejich zveřejnění zvedl o 12,5 procenta.

Hlavní město Litvy se často objevuje v žebříčcích nejvíc podceňovaných a zároveň nejlevnějších evropských měst. Cestovatelský průvodce Lonely Planet ho dokonce nazval skrytým klenotem Evropy a společnost FairFX ho označila jako třetí nejlacinější místo pro pořádání studentského večírku. Mnoho lidí o metropoli s více než půlmilionem obyvatel přesto dosud neslyšelo.

Město se proto v srpnu 2018 rozhodlo přilákat turisty sérií pikantních reklam. V nich se Vilnius prezentuje jako evropský bod G. Gräfenbergův bod je přitom v původním slova smyslu citlivé místo ženské vaginy, jehož podráždění má vyvolávat výjimečně silný orgasmus. V souladu se sloganem se tak ve videospotech objevují turisté s mapou v ruce, kteří při návštěvě města dostávají orgasmus.

Jak informoval server Upworthy, reklamy se sexuálním podtextem vymysleli místní studenti. "Když jsme lidem v zahraničí říkali, že přicházíme z Vilniusu, často jsme se setkali jen s nepřítomným pohledem. Od cizinců, kteří naše město navštívili, jsme přitom věděli, že se jim tu moc líbilo. Hlavní poselství reklamy tak bylo jasné," citoval server Jurgise Ramanauskase, jednoho z autorů.

Reklamy byly symbolicky zveřejněny na mezinárodní den ženského orgasmu, shodou okolností měsíc před datem, kdy měl silně katolickou zemi navštívit papež František. Litevské kněze reklama pohoršila a podle vilniuského biskupa město vykreslila jako destinaci pro sexuální turismus.

Litevskému premiérovi sice spoty nevadily, ale požádal město, aby se zahájením reklamní kampaně počkalo, než bude návštěva papeže u konce. Vedení města mu nevyhovělo, ale žádný postih za to nedostalo. Místo toho se díky reklamě dostalo až do show populárního britského komentátora Johna Olivera, který prohlásil, že kdyby jiná města byla stejně vynalézavá jako Vilnius, už by dávno přišla s vlastními reklamami pro dospělé.

Podle serveru Upworthy se videa dostala až k 600 milionům diváků, referovalo o nich přes tisíc světových médií a 100 tisíc lidí díky nim navštívilo webovou stránku kampaně. Turistický ruch ve Vilniusu se od jejich zveřejnění zvýšil o 12,5 procenta a reklamy si také připsaly titul nejlepší kampaně na cenách International Travel and Tourism Awards.