Návrat do školy – ujistěte se, že má vaše dítě správnou obuv

Dítě v nich tráví většinu dne, a proto nestačí spoléhat jen na jeden univerzální pár. Aby bylo připravené na všechny školní situace, potřebuje hned několik typů obuvi: do třídy, na tělesnou výchovu, na každodenní nošení a ideálně i jeden pár navíc na outdoorové aktivity.
Boty do třídy - pohodlí a lehkost
Školní přezůvky nebo boty do třídy jsou jedním z nejdůležitějších párů, protože v nich dítě tráví celé dopoledne, mnohdy i většinu dne. Proto by měly být lehké, měkké a dostatečně prodyšné, aby nohy nezůstávaly v uzavřeném prostředí zbytečně přehřáté. Dobře zvolená obuv zabrání nejen nepohodlí, ale i nepříjemným kožním problémům, jako je pocení či odírání kůže.
Pro menší školáky jsou ideální modely se suchým zipem. Zvládnou je obout i samostatně bez pomoci dospělých, což podporuje jejich samostatnost. U starších dětí se pak vyplatí vsadit na šněrovací tenisky nebo balerínky s páskem, které nohu lépe fixují. Rodiče ocení, že kvalitní vnitřní stélka může podpořit správný vývoj klenby. A i když jde o boty převážně "na doma", neznamená to, že musí být nudné. Veselý design, hravé barvy nebo oblíbený motiv dokážou dítě potěšit každý den.
Obuv na tělesnou výchovu - lehkost a pružnost
Tělocvik klade na obuv úplně jiné nároky než klidné sezení v lavici. Zde jde především o bezpečnost a výkon. Boty určené do tělocvičny by měly mít nebarvící podrážku, která nezanechá stopy na podlaze, a současně být pružné, aby umožnily rychlý a svižný pohyb. Lehké sportovní modely dobře tlumí dopady při běhu nebo skocích a chrání tak klouby i páteř. Je důležité, aby obuv držela nohu pevně, ale zároveň ji neomezovala. Příliš volná bota může při hrách snadno sklouznout a způsobit zranění.
U menších dětí bývá praktické zvolit boty s gumovou podrážkou a textilním svrškem, které jsou lehké a snadno se udržují. Starší školáci často ocení i značkové sportovní modely, které se vzhledem blíží botám na profesionální trénink a posilují jejich motivaci k pohybu.
Outdoorové boty - na turistiku i školní výlety
Aktivní děti tráví hodně času venku, ať už na školních výletech, v přírodě nebo při sportovních aktivitách. Proto je praktické pořídit jim i odolnější outdoorový pár. Trekingové a turistické boty poskytnou stabilitu, ochranu před vlhkostí a jistotu i v nerovném terénu. Jsou tak ideální nejen pro horské túry, ale i pro podzimní pobyty v přírodě.
Boty na běžné nošení - univerzální společník
Každodenní cesty do školy, pobyt o přestávkách venku nebo odpolední kroužky. To vše vyžaduje univerzální pár obuvi, který je odolný a přitom pohodlný. Nejčastější volbou bývají tenisky, které kombinují moderní vzhled s praktičností. Při výběru je dobré dbát na kvalitní materiály a protiskluzovou podrážku.
Styl a praktičnost ruku v ruce
Správně zvolená obuv pro různé příležitosti zajistí vašemu dítěti komfort, zdravý vývoj i radost z pohybu. Rodiče tak stojí před úkolem najít kompromis: obuv, která odpovídá módním trendům, ale zároveň podporuje zdravý vývoj nohy. Naštěstí dnešní výrobci dokážou skloubit oba tyto požadavky.