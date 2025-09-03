Když ožije středověk. Ve Francii už 25 let staví hrad tradičními technikami

Zapomeňte na bagry. Moderní jeřáby? Nenechte se vysmát. Tady se jede postaru. V roce 1999 se díky podnikateli a nadšenci Michelu Guyotovi, který se inspiroval při obnově nedalekého zámku Saint-Fargeau, do odvážného projektu pustily desítky dobrovolníků. Zatímco na dveře ťukalo 21. století, v opuštěném lomu v nejhlubším lese v Burgundsku zavládl rok 1230. Začal tady za pomoci archeologů, historiků, architektů a řemeslníků vznikat hrad Guédelon, který není jen turistickou atrakcí, ale hlavně snahou porozumět středověkému stavitelství.
Každý kámen je ručně tesaný, malta se míchá podle původních receptur, dřevo pochází z okolních lesů a přeprava probíhá s pomocí vozů tažených koňmi. Pracuje se tu s replikami středověkých nástrojů, technik, materiálů získaných z místních zdrojů nebo vyrobených na místě. Na každém detailu jde vidět snaha přiblížit se co nejvíce době před osmi sty lety.
"Nejsem si úplně jistá, co jsem si myslela, že z toho vzejde. Občas mi to připadalo jen jako… zábava s přáteli," řekla Maryline Martinová, projektová manažerka Guédelonu, která u něj stojí od úplného začátku až dodnes.
Může tak pozorovat, jak se z holého, blátivého prostoru posetého kameny stal skutečný středověký hrad s věžemi, hradbami i interiérem. Ročně ho navštíví na 310 tisíc turistů ročně, kteří koupí lístků a suvenýrů vyrobených přímo v Guédelonu přispějí do rozpočtu asi 7,5 miliony eur, v přepočtu víc než 183,5 miliony korun. Hrad funguje jako taková živoucí laboratoř. Hosté tady mohou pozorovat, jak se historie odehrává přímo před jejich očima, řemeslníci zase ověřují hypotézy o technologiích známých jen z písemných záznamů nebo z pozůstatků staveb.
A ukazuje se, že středověcí stavitelé byli velmi vynalézaví technici. S některými věcmi si dokonce ani současní "doboví" stavitelé nevědí rady. Naposled jim dal zabrat hlavní padací most. "Víme - vidíme - že ve zdech hradní brány byly strategicky umístěné otvory," řekl mistr stavitel Florian Renucci. "Víme, že existovaly kladky. Ale to je vše. Jak to fungovalo? Jak přesně dokázali dva muži v roce 1250 zvednout a spustit padací most o hmotnosti 400 tun?"
Někdy může trvat roky, než přijdou na to správné řešení. "Máme čas to zkoušet, selhávat a zkoušet to znovu. A zatím jsme vždycky našli řešení," dodává Martinová. Kdy bude hrad dokončen, tak nikdo netuší. Je dost možné, že nikdy.