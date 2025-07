Tipy na ideální letní Rakousko: Kam vyrazit a co zažít

Od strmých horských vrcholů až po idylická jezera. Region Schladming-Dachstein ve Štýrsku je ideální destinací pro letní dovolenou plnou přírody, zážitků a pohody. Nabízí vše od vysokohorských túr přes cyklostezky a bikeparky až po klidné výlety k vodopádům a horským jezerům. Oblast je vhodná pro rodiny, sportovce i milovníky klidu. S atrakcemi jako jsou lanová centra, dětské stezky nebo dobrodružné parky si na své přijde každý. Město Schladming láká také historickým centrem i pestrou nabídkou kulturních akcí. Region je proslulý také kvalitní gastronomií a tradiční štýrskou pohostinností.

Dávka adrenalinu zaručena

To, co díky rozmanitosti zážitků v regionu Schladming-Dachstein nikdy nezažijete, je nuda. Čeká vás tu největší lanová dráha v Alpách, Zipline Stoderzinken, po které se řítíte dolů do údolí rychlostí až 115 kilometrů za hodinu. Užít si můžete také rychlé sjezdy po letní sáňkařské dráze nebo zkusit horskou motokáru. K dalšímu adrenalinu to tady není nikdy daleko.

Fotografie: (c) Planai Hochwurzen Bahnen / Harald Steiner

Ledovcový král Dachstein

Hoher Dachstein je s výškou 2 995 metrů nejvyšší horou Štýrska a Horního Rakouska, protože právě přes jeho vrchol probíhá hranice spolkových zemí. Kromě oblíbeného visutého mostu, Sky Walk, a schodů, které nikam nevedou, vás k zážitkům bude lákat také srdce horské stanice: zcela nová ledovcová restaurace s úchvatným 280 stupňovým výhledem a prostornou venkovní terasou. Je libo drink? Dopřejte si ho ve sky baru na střeše!

Fotografie: (c) Planai Hochwurzen Bahnen / Harald Steiner

Tady to žije!

V regionu Schladming-Dachstein je živo po celé léto. Od dechové hudby na festivalu Mid Europe Festival po tradice Aicherského posvícení. Prozkoumávejte historické hrady, objevujte místní umění a řemesla, nebo si užijte nostalgickou atmosféru starých aut na festivalu Ennstal-Classic. Příroda a kultura se zde dokonale doplňují a vytvářejí léto plné jedinečných zážitků, na které jen tak nenarazíte.

Fotografie: (c) Ennstal Classic / Saturday Steering Media