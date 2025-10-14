Magazín

Zatímco většina šestnáctiletých sní o motorce nebo prvním autě, Timon Bornhalm z německého Iserlohnu už má najeto tisíce kilometrů ve vlastnoručně postaveném obytném voze. I bez řidičského průkazu na auto našel legální způsob, jak být na silnicích naprosto soběstačný. A užívat si dobrodružství.
Timonovi je 16 let, i tak se projíždí po silnicích - klidně až k moři.
Timonovi je 16 let, i tak se projíždí po silnicích - klidně až k moři. | Foto: Profimedia.cz

Jak je to možné, když pro řidičský průkaz na běžné auto je potřeba být plnoletý? Překvapivě jednoduše - ale k tomu se ještě dostaneme.

Na první pohled jeho auto vypadá jako zmenšený karavan z hračkářství. Ale nenechte se zmást - Timonův minikaravan je plně funkční obytný vůz, se kterým najezdil už přes 20 tisíc kilometrů. Do školy, za kamarády, k jezerům i moři.

To všechno sám, bez doprovodu rodičů, bez jediné pokuty.

Dva měsíce v garáži

Přestavba začala skromně. Základem byl malý nákladní vůz Aixam D-Truck Van, který běžně slouží třeba pro rozvoz v areálech nebo technické služby. Timon ho získal za výhodnou cenu - díky podpoře rodiny a několika brigádám.

Spolu se svým otcem, který se živí přestavbami obytných přívěsů, strávili dva měsíce v garáži. Měřili, řezali, šroubovali. A výsledek? Jeden z nejmenších obytných vozů na světě.

Chytrá přestavba

Otec se synem vytvořili miniaturní, ale geniálně vymyšlený interiér. Nákladní prostor měří jen 1,35 metru na délku a 1,46 metru na šířku - přesto se tam podařilo vměstnat rohovou lavici s úložným prostorem a baterií, kuchyňku s ledničkou, dřezem a dvouplotýnkovým vařičem, skříňky, televizi a LED osvětlení.

Na spaní už místo nezbylo, ale Timon to vyřešil stylově: na střeše auta má stan, ve kterém se pohodlně vyspí dvě osoby. Stan drží na speciálním rámu, který si s otcem sami navrhli.

Celá přestavba stála asi tři až čtyři tisíce eur, ale nový Aixam by vyšel až na 18 tisíc - což by mladíka zruinovalo. "Je super vidět, co z toho vzniklo. Z auta se stalo opravdové hobby," říká Bornhalm.

Pomalu, ale daleko

I když auto tak trochu vypadá jako hračka, Timon s ním rozhodně nejezdí jen po dvorku. Udělal si už třeba výlet do kempu u Severního moře a letos v létě vyrazil s kamarádem až do Španělska. "Nejezdím rychle, ale dojedu všude. Máme přece šest týdnů prázdnin," doplnil se smíchem. 

Timonův "motorový šnek" jede maximálně 45 km/h. I proto si kamarádi na cestu vyhradili pět dní, přičemž vezli i malý přívěs s kempingovým stolem a židlemi. Sprchu a toaletu byste v karavanu hledali marně - ale dvojici to nevadilo. Hledali místa, kde mohli v klidu zastavit a ulevit si.

Legální jízda

A teď k tomu nejdůležitějšímu: jak může šestnáctiletý kluk legálně řídit obytný vůz? Odpověď je jednoduchá, ve většině zemí Evropy je od 15 let možné řídit takzvaná lehká motorová vozidla kategorie AM, tedy motorky do objemu 50 kubíků, mopedy, skútry… Právě motor ze skútru Timon s tátou použili. Poslední podmínkou je, že rychlost nesmí překročit 45 km/h a musí mít povinné ručení.

Timonův Aixam tuto kategorii splňuje. A tak má legální "miniauto", které proměnil v karavan. A když ho jednou zastavili policisté, jen nechápavě zírali - dokud si neověřili, že má vše v pořádku.

Foto: Profimedia.cz

Středem pozornosti

Kamkoliv Timon přijede, budí pozornost. Lidé zastavují, fotí si auto a často se ptají, jestli ho opravdu celé postavil sám. Často je nejmenším vozem na parkovišti - a zároveň nejmladším člověkem v celém kempu. 

Mladík se za poměrně krátkou dobu za volantem stal známou postavou v komunitě karavanistů. A chce toho využít - jednou se chce naplno věnovat úpravám obytných vozů a automobilům obecně. Mezitím si užívá svobodu, kterou si postavil vlastníma rukama, i ovace fanoušků.

Zdroje: Autobild, WDR

VIDEO: Je tu spousta neobjevených míst, stačí mít oči otevřené, říká autor tras Via Czechia (19. 05. 2021)

Když chcete jet v Česku na výlet, nemusí to být jen Sněžka nebo Praděd, jsou místa, která Češi neznají a nevědí o nich, říká cestovatel Jan Hocek. | Video: Martin Veselovský
 
