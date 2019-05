Bydlení na Marsu z tiskárny. NASA představila vítěze soutěže o obydlí pro astronauty

před 36 minutami

I takhle by mohlo vypadat bydlení na Marsu. | Video: Reuters | 00:55

Soutěž amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku vyhrála newyorská architektonická společnost AI SpaceFactory, jež porotu zaujala svými návrhy budov vytvořených na 3D tiskárně. Tmavé budovy ve tvaru kokonu mají být částečně vyrobeny z materiálu dostupného na Marsu. Stavby by měly sloužit jako přístřešky pro astronauty pobývající na čtvrté planetě sluneční soustavy. Jsou recyklovatelné a sestávají z biopolymerového čedičového kompozitu. Ten by měl být podle testů mnohem odolnější než beton. "Je lehký, ale přitom silný, jako letadlo. To bude pro tyhle typy ubytování velmi důležité," tvrdí Lex Akers, děkan Bradleyovy univerzity. Vývoj budovy trval dva roky.