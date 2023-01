Slepá mapa českých hor a kopců. Trefíte, kde leží Praděd, Říp nebo Radhošť?

Francii ve čtvrtek čeká rozsáhlá generální stávka proti plánované důchodové reformě. Chaos podle všeho vypukne zejména v dopravě, zrušena bude většina vlaků, protest ovlivní i leteckou dopravu a zasažen bude i provoz pařížského metra.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že s navrhovanou reformou, která by posunula věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let, nesouhlasí naprostá většina Francouzů. Odborové svazy vyzvaly pracovníky, aby vyšli do ulic po celé zemi. Vláda si ale stojí za svým a naopak protestující vyzvala, aby neparalyzovali zemi.

Jak uvedl státní železniční podnik SNCF, v provozu bude pouze pětina až třetina vysokorychlostních linek TGV a pouze desetina lokálních vlaků TER. V Paříži bude zrušena převážná většina příměstských vlaků RER, tři linky metra budou zcela uzavřeny a mnoho dalších bude narušeno. Zrušena bude rovněž pětina letů z letiště Paris Orly, které je druhým největším v metropoli.

Odborové svazy rovněž potvrdily, že bude stávkovat 70 procent učitelů na základních školách. Stávku zaměstnanců svolaly i největší francouzské odbory v ropném průmyslu CGT.