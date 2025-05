Ubytování v dřevěném sudu? Pro autentický zážitek vyrazte na Kraví horu

V blízkosti více než 200 vinných sklepů, v recesistické Spolkové republice Kraví hora v Bořeticích na Břeclavsku, se nachází místo, kde se tradice spojuje s netradičním zážitkem. Ubytovat se tady můžete ve stylovém, obřím dřevěném sudu.

Nápad vytvořit originální ubytování, které tematicky zapadne do zdejší vinařské krajiny, dostali Dáša a David Kvapilovi u vína. "Chtěli jsme lidem nabídnout místo, kde si mohou odpočinout a zažít něco výjimečného. Původně jsme plánovali postavit klasickou chatku, ale když jsme narazili na obytný sud, okamžitě jsme se do něj zamilovali," říkají.

Výběr to byl navíc víc než symbolický. "Naše rodina se věnuje vinařství po několik generací. Sud tak pro nás byl jasnou volbou a láskou na první pohled," vysvětlují, proč padla volba zrovna na něj.

Komfort i atmosféra v jednom

Vyrobit ho nechali na zakázku, aby splňoval všechny požadavky pro komfortní ubytování a podpořil tak zážitek z krásného koutu jižní Moravy. Je klimatizovaný, vytápěný a disponuje třemi místnostmi: ložnicí s manželskou postelí, místností s posezením a vybavením, koupelnou se sprchou a toaletou. K ubytování patří také soukromá krytá terasa s venkovním posezením a plynovým grilem.

"Chceme, aby se tady hosté cítili jako doma, ale zároveň zažili něco neobyčejného. Proto jsme do našeho sudu přidali vše, co může jejich pobyt zpříjemnit a obohatit," vysvětlují, proč tady hosté najdou knihy, deskové hry, piknikový koš s pochoutkami a piknikovou dekou či elektrokola, která si mohou vypůjčit a vyrazit na nich prozkoumávat blízké i vzdálenější okolí, ať už je to Lednicko-valtický areál či Pálavské vrchy.

Lodní kontejner i úniková hra

Že úsilí majitelů nese ovoce, dokazují i pochvalné recenze návštěvníků, kteří sem zavítají - od mladých párů plánujících svatbu přes manžele slavící výročí až po rodiny s dětmi. "Největší radost nám dělá, když se hosté vrací znovu a znovu. To je pro nás ta největší odměna a potvrzení toho, že to, co děláme, má smysl," vypráví. Na vavřínech ale rozhodně neusínají. Minulý rok se pustili do stavby apartmánu z lodního kontejneru a rozšířili tak nabídku netradičního ubytování.

"Stále se snažíme pracovat na vylepšování zážitků, které si od nás hosté odvážejí. Rozšiřujeme vybavení sudu a možnosti toho, co si u nás mohou dopřát. Například teď zrovna pracujeme na únikové hře, která je s pomocí hádanek a rébusů vezme na výlet po celé Kravihorské republice," popisují zajímavý projekt, který hostům umožní dozvědět se zábavnou formou řadu informací o místě, kde tráví dovolenou.