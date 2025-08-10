Magazín

Prorok nesmrtelnosti. Výstřední multimilionář bojuje proti stárnutí penězi a daty

před 4 hodinami
Vstává ve 4:30, večeří v 11:30 dopoledne, do postele uléhá ve 20:30. Denně spolkne přes sto pilulek, jeho penis sleduje přístroj monitorující noční erekce a krevní plazmu mu daroval vlastní syn. Dolarový multimilionář Bryan Johnson dělá všechno pro to, aby se stal nesmrtelným. Dokonce kvůli tomu založil vlastní náboženství Neumírej.
Američan Bryan Johnson je bezpochyby výstřední chlapík.
Američan Bryan Johnson je bezpochyby výstřední chlapík. | Foto: Katriece Ray/ Wikimedia Commons

Američan Bryan Johnson je bezpochyby výstřední chlapík. "Mým cílem je, aby se tělo osmačtyřicetiletého (bude mu za čtrnáct dnů - pozn. red.) Bryana Johnsona chovalo jako tělo osmnáctiletého," prohlásil Johnson v rozhovoru pro The Guardian. Pro dosažení tohoto cíle investuje přes dva miliony dolarů ročně a jeho denní režim, který nazývá Project Blueprint, je neuvěřitelně přísný.

Aktuálně.cz ho zařadilo do volného seriálu o náboženských hnutích, sektách, samozvaných spasitelů a mystiků. Ale Johnson na to jde jinak, jeho způsob rozhodně stojí za pozornost.

Řízená optimalizace lidského těla

Letos v březnu se rozhodl založit náboženství Neumírej, pomocí kterého chce předefinovat, co to znamená být člověkem. Jeho víra nestaví na duši, ale na daty řízené optimalizaci lidského těla. Hnutí, jehož cílem je zvrátit stárnutí a zajistit nesmrtelnost, má být otevřené, decentralizované a kompatibilní s jinými vírami. Johnson z něj chce do roku a půl učinit nejvlivnější světonázor planety.

Zatímco většina lidstva akceptuje smrt jako nevyhnutelnost, Johnson ji vnímá jako nepřítele, kterého je třeba porazit. Doslova. Multimilionář kvůli tomu neváhá investovat horentní sumy a vést život přísně řízený algoritmy a lékařskými protokoly. Biohacking, krevní testy, regenerační terapie, senzorické sledování se tak pro něj staly každodenní realitou, aby snížil svůj biologický věk a jeho tělo se chovalo jako tělo osmnáctiletého.

Johnsonův režim je extrémní. Zahrnuje víc než sto pilulek denně, speciální diety složené z kilogramů zeleniny, čepici s LED světlem, měření tělesných funkcí v reálném čase, laserové ošetření kůže, testování krve, moči, stolice. Sám o sobě tvrdí, že je "nejdokonaleji sledovaný organismus na světě". 

Nebyl takový ale vždy.

Vyrůstal v konzervativní mormonské komunitě v Utahu. Vystudoval Brigham Young University a následně byznys v Chicagu. Ve 24 letech upadl do hluboké deprese, která trvala deset let. Dostat se z ní, mu nepomáhaly ani léky, ani víra. V roce 2013 se tak rozhodl prodat svou firmu Braintree PayPalu, vydělal si tak 300 milionů dolarů, zároveň také opustil manželství i mormonskou církev. A začal hledat nový smysl existence.

Organizátor myšlenkového převratu

Našel ho v datech, biologii a neurovědě. Rozhodl se pro náboženskou revoluci a chce následovat příklad proroků, jakými byli Buddha, Ježíš nebo Mohamed. Nestaví se však do role spasitele, ale spíše organizátora myšlenkového převratu, který promění vztah člověka k tělu a smrti.

"Rozdíl Neumírej oproti jiným náboženstvím má být v tom, že nebude zaměřené na svého zakladatele, ale bude decentralizované a individualizované, a nadto bude kombinovatelné s jinými náboženstvími: takže jedinec bude moci býti třeba praktikujícím muslimem nebo křesťanem a zároveň následovníkem Neumírej," uvádí web náboženský infoservis.

Jestli se mu to podaří, je otázka. Pozornost totiž budí především svými kontroverzemi. Kritiku sklidil třeba za to, že k omlazení používal krevní plazmu svého osmnáctiletého syna. Na druhé straně však snad neexistuje na světě člověk, který by své zdravotní údaje sdílel tak otevřeně jako právě Johnson - výsledky testů, fotografie těla, rozbory krve. Navíc se nebojí přiznat, že některé experimenty nefungují.

Bude to stačit na vytvoření nejvlivnější ideologie během několika málo let?

Samozvaní spasitelé

Svět různých náboženských společenství, hnutí a sekt bývá spletitý a zvenčí obtížně pochopitelný. Aktuálně.cz v seriálu článků mapuje manipulaci, fanatismus a zneužívání moci, kde se víra stává nástrojem a naděje iluzí. Odhalte mechanismy, které vedou lidi do područí charismatických vůdců, a poznejte příběhy těch, kteří v nich ztratili vše.

 
