Muž dělá šest prací naráz. Chce se stát milionářem a jít do penze před čtyřicítkou

Jeden z uživatelů sociální sítě Reddit se pochlubil tím, že má nyní šest prací. Tvrdí, že za letošek si vydělá v přepočtu více než 15 milionů korun a za pár let půjde do penze.

Muž, který pracuje jako vývojář, na začátku svého vlákna na Redditu vysvětlil, že si nejdříve se začátkem pandemie přibral druhého klienta. Měl totiž strach z rapidního propadu ekonomiky. "Jako živnostník nemám takové jistoty," napsal.

Postupně si přibíral další práci a dnes má šest plných úvazků zároveň. "Díky práci z domova si to můžu dovolit. Kdybych musel dojíždět do kanceláře, nemohl bych to dělat," pokračoval. Pracuje v Evropě a do konce tohoto roku si vydělá v přepočtu asi 15 milionů korun.

Peníze hodlá investovat do dividend, což mu vydělává v přepočtu přes 43 tisíc korun měsíčně navíc. Je přesvědčený, že do čtyřiceti let bude milionářem a odejde do penze.

Žádný z šesti mužových klientů prý neví o tom, že plní několik plných úvazků zároveň, připouští však, že mohou mít podezření. "Nejspíš mě vnímají jako trochu pomalejšího vývojáře, ale ne špatného. Ve své práci jsem dobrý a pracuji i během schůzek. Pravděpodobně si proto také myslí, že jsem asociál, během porad se nezapojuji," přiznává. Vývojář zaměstnáním věnuje 13 až 14 hodin denně a má delší pracovní stůl s několika počítači.

Část diskutujících na Redditu obviňuje anonymního uživatele z podvodu na svých klientech. Další tvrdí, že pracovat jako nezávislý vývojář pro šest firem je něco zcela jiného než mít šest plných úvazků. Jiní mu však v komentářích přejí štěstí i brzký odchod do důchodu.

Mohlo by vás zajímat: Workoholismus se strašně špatně léčí, varuje Rektor