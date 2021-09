Můj syn feťák – skutečný příběh rodiny, kterou rozdělily drogy

Autentické deníkové zápisky matky a syna popisují trnitou cestu ze spárů drogové závislosti.

Pro Moniku Kolářovou a jejího manžela to měla být obyčejná pohodová neděle, ale vyklubal se z toho den, který už nikdy nevymažou ze své mysli. Zažili šokující překvapení. Z neznámého auta, které zastavilo na příjezdové cestě, vyběhla Sandra, přítelkyně jejich syna. Vyděšený výraz v její tváři Kolářovi zneklidnil. Nepletli se. Jejich Honza zmizel neznámo kam a podle jeho neobvyklého chování a spouště, kterou zanechal ve svém bytě za to mohla jediná věc - drogy.

Nechybělo moc a Honzův příběh mohl skončit tragicky, rodiče ho ale neuvěřitelnou shodou okolností brzo našli. Záchranka ho v zuboženém stavu odvezla do psychiatrické léčebny. A tak začalo nejsložitější období v existenci rodiny, která si nikdy dříve nepřipustila, že by ji něco takového mohlo potkat. Následovala složitá léčba, během níž vznikla řada terapeutických textů, a nakonec i celá kniha s názvem Můj syn feťák. Ta je věnovaná všem rodičům bojujícím se závislostí svých dětí i každému, kdo by se z autentických zápisků chtěl dozvědět více o drogové tematice.

Jako z hororu

„Nejdřív byla tma. Uvnitř mě byla tma. Pak jsem se začal pomalu probouzet. Rozlepil jsem oči, ale dost dlouho mi trvalo, než jsem se začal konečně vzpamatovávat. Polykal jsem naprázdno a rozhlížel se po holejch stěnách. Všechno kolem mělo takovou neutrální, vyblitou barvu a působilo hrozně odrbaně. Jako z nějakýho blbýho filmu. Teda jen do chvíle, kdy jsem si uvědomil, že mám ruce i nohy přikurtovaný k rámu postele. Pak už mi to připadalo spíš jako horor.“

V knize se střídají deníkové zápisky drogově závislého syna a vzpomínky jeho matky. A zatímco její texty zprostředkovávají čtenáři především vnitřní rozpolcenost starostlivého rodiče, synovy pasáže v plné syrovosti odhalují vše, čím si prošel. Od prvního příjmu v psychiatrické léčebně přes terapeutická sezení až po rozhodnutí s drogami nadobro skoncovat. Jeho styl se vyznačuje velkým literárním talentem, díky němuž má čtenář pocit, jako by vše skutečně zažíval z první ruky.

Informovanost je nejlepší prevence

Zkušenost s drogovou závislostí je do určité míry nepřenosná. Kniha však díky střídání perspektiv vykresluje celou situaci tak komplexně, nakolik je to možné. Jejím prostřednictvím absolvujete mnohaletou a trnitou cestu ze spárů drog, která ukazuje nepříjemnou skutečnost v celé nahotě: závislost jednoho vždy zasáhne celou rodinu. Jednoznačný návod, jak ochránit dítě před návykovými látkami, neexistuje. Poznat autentický příběh o důsledcích užívání drog znamená první krok k úspěšné prevenci - a titul Můj syn feťák je k tomu ideální.

Knihu můžete zakoupit na www.albatrosmedia.cz.