Hollywood v pasti: Dramatické natáčení filmu Most u Remagenu v Davli v srpnu 1968

Těsně před půlnocí 20. srpna 1968 překročily armády států východního bloku československé hranice a bez vědomí tehdejších státních orgánů vpadly na území státu. Invaze armád Varšavské smlouvy tak v podstatě ukončila takzvané pražské jaro, tedy pokus československých komunistů o nastolení "socialismu s lidskou tváří".
V Davli u Prahy se natáčel velkofilm Most u Remagenu, který měl vyprávět o bitvě v druhé světové válce. Všude se pohybovali američtí herci v uniformách, kulisy představovaly zničené německé město a most přes Vltavu se proměnil v ten remagenský přes Rýn. Ironií osudu se stala propaganda. Sovětská televize vysílala reportáže, kde falešně tvrdila, že rekvizity z filmu jsou ve skutečnosti důkazem invaze NATO do Československa. Uniformy a zbraně, které patřily americkým filmařům, se staly "důkazem" pro ospravedlnění okupace.