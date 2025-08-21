Magazín

Hollywood v pasti: Dramatické natáčení filmu Most u Remagenu v Davli v srpnu 1968

Dan Poláček Dagmar Tichá Dan Poláček, Dagmar Tichá
před 1 hodinou
V létě roku 1968 se v Davli točil hollywoodský velkofilm Most u Remagenu. Pak přijely skutečné tanky armád Varšavské smlouvy. Američtí herci prchali, zatímco sovětská propaganda zneužila jejich rekvizity jako důkaz o invazi NATO. Příběh filmu, který se stal rukojmím dějin, odhaluje neuvěřitelný střet fikce s drsnou realitou okupace a zoufalý útěk filmařů ze železné opony.

Těsně před půlnocí 20. srpna 1968 překročily armády států východního bloku československé hranice a bez vědomí tehdejších státních orgánů vpadly na území státu. Invaze armád Varšavské smlouvy tak v podstatě ukončila takzvané pražské jaro, tedy pokus československých komunistů o nastolení "socialismu s lidskou tváří".

V Davli u Prahy se natáčel velkofilm Most u Remagenu, který měl vyprávět o bitvě v druhé světové válce. Všude se pohybovali američtí herci v uniformách, kulisy představovaly zničené německé město a most přes Vltavu se proměnil v ten remagenský přes Rýn. Ironií osudu se stala propaganda. Sovětská televize vysílala reportáže, kde falešně tvrdila, že rekvizity z filmu jsou ve skutečnosti důkazem invaze NATO do Československa. Uniformy a zbraně, které patřily americkým filmařům, se staly "důkazem" pro ospravedlnění okupace.

Příběh filmu, který se stal svědkem srpnové invaze

Léto roku 1968 přineslo do Davle u Prahy nevídaný rozruch. Městečko na soutoku Vltavy a Sázavy se tehdy proměnilo v kulisu hollywoodského velkofilmu Most u Remagenu. Místo obvyklého klidu se údolím rozléhala střelba slepými náboji a ozývaly se pokyny v angličtině. Místní most, dočasně přestavěný na věrnou kopii svého německého protějšku přes Rýn, se stal středobodem filmového světa.

