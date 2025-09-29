Mio MiVue R860WD: zrcátková kamera se STARVIS 2 senzorem

Duální autokamera disponuje 2.5K natáčením s TOP verzí optického senzoru Sony STARVIS 2, Night Vision technologií, 11.26" IPS antireflexním dotykovým displejem, ale i pokročilým parkovacím režimem, GPS modulem s radary aj. a superkapacitorem s extrémní odolností a WIFI 5 GHz pro vysokorychlostní přenos.
Nahrávání v rozlišení 2.5K 1440P rychlostí 30 snímků za sekundu
Sada kamer pořizuje záznam v rozlišení 2.5K 1440 pixelů (nebo FHD 60 fps) a zachytí veškeré detaily vaší cesty. Je vybavena širokoúhlým objektivem, takže si můžete být jisti, že žádná část vaší cesty nezůstane nezachycena.
Přední kamera není integrována do dotykového zrcátka a může být umístěna jakkoliv bude řidiči při výhledu vyhovovat.
Samostatné 2,5K kamery tak umožnuje flexibilní nastavení úhlu snímání podle různých potřeb a mají nerušený výhled na sklech vozidla.
Upgradujte na technologii STARVIS 2™ pro jasné detaily
Technologie STARVIS 2™ vyvinutá společností Sony poskytuje jasnější a ostřejší kvalitu obrazu a barev a zároveň vylepšuje a optimalizuje jas pro záznam v noci, čímž zajišťuje spolehlivější záběry z jízdy. Zároveň jde o jeden z TOP optických senzorů na trhu.
11.26" IPS obrazovka - antireflexní dotyková obrazovka
11,26" velká obrazovka s designem úzkého rámečku dokonale kryje původní zpětné zrcátko, spárované s kabelovým konektorem 3 v 1. Design ve tvaru L dokonale skryje vodiče, zabraňuje ohýbání a udržuje nerušený výhled. Vysoký jas a pronikavé zrcátko s optimalizací expozice HDR napomáhá čitelnosti za jakékoliv situace.
Zároveň umožňuje přepnout nejen na obraz zadní kamery, nebo jen přední kamery, ale i obě kamery současně.
Integrovaná vysokorychlostní Wi-Fi a rychlé párování pomocí QR kódu
Integrovaná Wi-Fi 5 umožňuje vysokorychlostní přenos, díky čemuž je stahování videa ještě rychlejší. Naskenujte QR kód zobrazený na MiVue R860WD a připojte se k Wi-Fi přes MiVue PRO aplikaci snadno a rychle v jednom kroku.
Parkovací režim 3 v 1: Nepřetržité monitorování, režim úspory energie nebo časosběrný režim
Když je motor vypnutý, přepne se MiVue R860WD do inteligentního parkovacího režimu. Pokud senzor detekuje náraz nebo pohyby v blízkosti přední části vozidla, automaticky se aktivuje nahrávání. To pomáhá shromažďovat důkazy, i když nejste ve vozidle.
Vestavěný Superkapacitor
Díky vestavěnému superkondenzátoru je MiVue R860WD mnohem odolnější vůči změnám teploty, což poskytuje vyšší úroveň spolehlivosti a ochrany.
GPS polohování - automatická kalibrace času/polohy
Díky integrovanému GPS polohování zaznamenává MiVue R860WD rychlost jízdy, přesnou polohu a čas. Rovněž zajišťuje automatickou kalibraci času a polohy, a to i delší době mimo provoz.
Vylepšené upozornění na radary a úseková měření
MiVue R860WD zobrazuje vzdálenost a čas (vteřiny) k rychlostní kameře (radary), upozorňuje na kamery hlídající přejezd na červenou (křižovatky, semafory). Novinkou je i moderní funkce upozorňování před úsekovým měřením, na jeho začátku, v jeho průběhu a při jeho skončení. Poskytuje tak informace o aktuální a průměrné rychlosti vozu a rychlostním omezení v úseku, a navíc čas a metráž zbývající do konce úseku. Řidič tak může upravit rychlost daleko dříve, než na jeho konci a přispět tak k plynulosti dopravy.
Díky upozornění v dostatečné vzdálenosti a v závislosti na rychlosti vozu bude řidič navíc vždy vědět, jak rychle může jet, jde o patentovanou funkci Smart Alert - čím rychleji řidič jede, tím dříve ho kamera upozorní.
Bezplatné aktualizace databází radarů po celou dobu životnosti zařízení.
Mio Night Vision technologie
Špičková technologie Mio Night Vision zajištuje díky objektivu s vysokou světelností a sestavě skleněných čoček plynulé a jasné záznamy i za zhoršených světelných podmínek. MiVue J35 disponuje Night Vision 2. úrovně.
Mio MiVue Manager
PC software pro přehrávání a analýzu videa, informací z G-Senzoru (rychlost, směr a intenzita nárazu), sdílení na sociálních sítích, zaznamenání jízdní trasy na Google Maps.
WEB
https://www.mio.com/cs_cz/products/dash-cameras/car-cameras/mivue-r860wd
Cena
Mio MiVue R860WD je aktuálně k dostání v českých a slovenských eshopech už od 7790 Kč vč. DPH / 320 EUR.
Více informací naleznete prosím na www.MIO.com/CZ/ a také na těchto kontaktech:
O společnosti Mio
Společnost Mio Technology vyvíjí a prodává produkty, které svým uživatelům umožňují využít poslední novinky v mobilních službách. Společnost byla založena v květnu 2002 a nyní působí na Tchaj-wanu, v Číně, Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji. Mio Technology celosvětově prodává ve více než 60 zemích.
Mio Technology je leaderem na trhu autokamer a GPS navigací v regionu střední a východní Evropy. Vyvíjí produkty na základě každodenních potřeb svých klientů. Jde o bezpečnostní kamery do aut, motokamery, navigace do aut a cyklonavigace a další produkty. Více na www.mio.com/CZ .