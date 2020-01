Mimozemšťané existují. Možná jsou na Zemi, jen je nevidíme, tvrdí britská astronautka

Astronautka Helen Sharmanová, která se v roce 1991 jako první občan Velké Británie podívala do vesmíru, je přesvědčená, že UFO není jen výmyslem příznivců konspiračních teorií. "Vesmír je tak obrovský, že zkrátka není možné, aby život existoval pouze na Zemi," řekla Sharmanová.

Podle první britské astronautky také nelze vyloučit přítomnost cizí formy života na planetě Zemi. "Mimozemšťané existují, o tom nemůže být pochyb," uvedla 56letá chemička, která aktuálně působí na Královské univerzitě v Londýně.

"Ve vesmíru kolem nás je tolik miliard hvězd, že nutně musí existovat množství různých forem života. Budou vypadat jako vy a já, složené z uhlíku a dusíku? Možná ne. Je možné, že jsou právě teď tady, a my je jenom nevidíme," pokračovala Sharmanová pro britský list The Observer.

Rodačka ze severoanglického Sheffieldu se v květnu roku 1991 stala prvním Britem v kosmu, když společně se sovětskými astronauty Anatolijem Arcebarským a Sergejem Krikaljovem odletěla na několik dní na vesmírnou stanici Mir. Na palubě orbitálního komplexu se věnovala vědeckým experimentům.

"Není nic krásnějšího než pohled na Zemi z tak velké výšky. Nikdy nezapomenu na to, když jsem ji poprvé uviděla," vylíčila Sharmanová. Skoro 25 let byla jediným britským občanem, který zažil jedinečný výhled z oběžné dráhy. Další Brit se do vesmíru podíval až na konci roku 2015.

"Když letěl do kosmu Tim (Timothy) Peake, někteří lidé na mě prostě zapomněli," povzdechla si v novém rozhovoru Sharmanová. Uvedla, že ji lidé často označují za první britskou ženu ve vesmíru, ačkoli v tomto ohledu předběhla i všechny britské muže.

Pobyt v kosmu jí prý ukázal, co je v životě skutečné cenné. "Tam nahoře jsme měli vše, co jsme potřebovali k přežití: správnou teplotu, jídlo a pití, bezpečí. Vůbec jsem nemyslela na fyzické vlastnictví, které jsem měla na Zemi. Když jsme přelétali nad určitými částmi světa, vždycky jsme mysleli na své blízké dole pod námi," řekla Sharmanová.

