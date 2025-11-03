Magazín

Na kole dojela až na konec světa. Neodradilo ji napadení divokých psů ani osamocení

Na kole dojela až na konec světa. Neodradilo ji napadení divokých psů ani osamocení
"Necestuji po světě, abych jezdila na kole – ale jezdím na kole, abych poznávala svět,“ říká fyzioterapeutka Slávka Macuráková, která už téměř patnáct let žije v rakouských Alpách.
Pohyb v přírodě je pro ni stejně přirozený jako dýchání, a i když celý život zkoušela nejrůznější sporty, opravdové dobrodružství objevila až ve chvíli, kdy poprvé naložila brašny na kolo a vydala se sama na cestu.
Cyklistika pro osmatřicetiletou Slávku nikdy nebyla cílem. Dlouhá léta ji vnímala jen jako doplněk k tréninku na lyže. Všechno se změnilo, když na Instagramu narazila na dívku, která jela z Thajska do Španělska.
"Dlouhé měsíce jsem její cestu sledovala a uvědomila si, že tohle chci jednou zkusit i já," vzpomíná. Kratší trasy však uskutečnila až po letech od prvotní touhy absolvovat podobnou cestu jako dívka z Instagramu.
Foto: archiv Slauky Macurak
Nikola Bernard
před 1 hodinou
"Necestuji po světě, abych jezdila na kole – ale jezdím na kole, abych poznávala svět,“ říká fyzioterapeutka Slávka Macuráková, která už téměř patnáct let žije v rakouských Alpách. Pohyb v přírodě je pro ni stejně přirozený jako dýchání, a i když celý život zkoušela nejrůznější sporty, opravdové dobrodružství objevila až ve chvíli, kdy poprvé naložila brašny na kolo a vydala se sama na cestu.

Cyklistika pro osmatřicetiletou Slávku nikdy nebyla cílem. Dlouhá léta ji vnímala jen jako doplněk k tréninku na lyže. Všechno se změnilo, když na Instagramu narazila na dívku, která jela z Thajska do Španělska.

"Dlouhé měsíce jsem její cestu sledovala a uvědomila si, že tohle chci jednou zkusit i já," vzpomíná. Kratší trasy však uskutečnila až po letech od prvotní touhy absolvovat podobnou cestu jako dívka z Instagramu. 

Následně se učila z vlastních chyb a zkoušela, co všechno zvládne. "Na začátku to byly jednodenní výlety, potom víkendové a následně několikadenní cesty v Alpách. Učila jsem se, co si vzít, co nepotřebuji a jak reagovat na déšť, chlad, samotu," upřesňuje.

A pak přišel velký sen - Cesta na konec světa.

Jen s odvahou a stanem

Cestu z norského městečka Å až na nejsevernější bod Evropy, Nordkapp, pojmenovala symbolicky - Cesta na konec světa. Téměř 1600 kilometrů strávila v sedle, projela Lofoty, Tromsø, Altu i zasněžené planiny, kde byla odkázána jen sama na sebe. "Byla jsem úplně sama, se stanem - prostě s tím, co jsem potřebovala. A právě ta samota mi dala nejvíc. Zjistila jsem, čeho všeho jsem schopná," říká Slávka.

Sama přiznává, že to nebylo vždy snadné - metrové závěje, únava a až tíživé ticho. Každý kilometr ji však posouval nejen blíž cíli, ale i k hlubšímu poznání sebe samé. "Tři týdny jsem šlapala denně v průměru sto kilometrů. Počasí se měnilo z hodiny na hodinu, ale ta surovost přírody byla nádherná," doplňuje dobrodružka.

A tak není divu, že její příběh zaujal stovky sledujících na Instagramu, kde vystupuje pod přezdívkou "All ride girl" - dívka, která prostě "jezdí". Ať už na kole - karbonovém gravel kole i ocelovém expedičním bicyklu, snowboardu, lyžích nebo na longboardu.

Henry - věrný parťák na čtyřech nohách

I když ráda jezdí sama, na mnohá dobrodružství s ní vyráží i její šestiletý zlatý retrívr Henry, který si cestování užívá po svém - pohodlně usazený ve speciálním cyklovozíku. "Vozík váží 19 kilo, Henry 31, a k tomu ještě batohy, stan, jídlo a voda dohromady tahám skoro 80 kilo," popisuje Slávka realitu cestování se čtyřnohým parťákem. "Henry miluje vítr v srsti a když zastavím, sám vyskočí z vozíku, jakoby chtěl říct: ‚Jedeme dál!‘," dodává.

E-bike by sice všechno ulehčil, ale Slávka zůstává věrná klasice: "Je to makačka, ale o to větší radost mám z každého kopce, který zvládnu."

Jiný svět

Na svých cestách však poznala mnohem víc než krajinu a sebe samou. V Indii strávila půl roku jako dobrovolnice, pomáhala dětem s dětskou mozkovou obrnou. "Byl to můj nejsilnější zážitek. Viděla jsem, jak málo stačí k radosti - i když tam lidé žijí v podmínkách, které si u nás neumíme představit," vypráví. Další půlrok učila lyžovat v Jihoafrické republice. I tam poznala jiný svět - kontrasty bohatství a chudoby, ale i neuvěřitelnou lidskost a soudržnost místních.

Po letech se také utvrdila v tom, že cestování autem nebo pěšky ji už neláká. "Na kole se dá jet dost pomalu, aby člověk viděl a vnímal, ale zároveň dost rychle, aby něco za den ujel," říká. Každý den má svůj cíl, a když dojdou síly, stačí ji najít místo, rozbalit stan a ráno pokračovat dál. "Je to obrovská svoboda - mít všechno, co potřebujete, na kole. Spím tam, kde se mi líbí - u jezera, na louce, u cesty, jednou dokonce i na hřbitově. Tehdy jsem měla klid a výhled na hvězdy," směje se.

Divocí psi

Její poslední velká výprava vedla do Turecka - 400 kilometrů okruhem kolem Kappadokie, přes písečné kaňony a zaprášené vesničky. "Bylo to náročné - 6 tisíc výškových metrů - ale nádherné. Místní lidé byli neuvěřitelně pohostinní. Dostala jsem hrozny, rajčata i čerstvý chleba. Pozvání na čaj jsem ani nestíhala odmítat," popisuje.

Ne všechny zážitky však byly idylické. Na trase ji několikrát ohrozili divocí psi. "Když se na vás rozběhne Kangal - obrovský pes, kterému saháte sotva po hlavě - je to adrenalin," přiznává. "Zažila jsem tři útoky psů. Srdce mi bušilo jako o závod, ale zachovala jsem klid. Vím, že zvíře cítí strach - proto se snažím nepanikařit," doplňuje.

Tajemné plány a důležitá síla

Slávka nejraději cestuje sama - nebo s Henrym. "Když jste sám, musíte se spolehnout jen na sebe. Překročíte vlastní hranice, posílíte sebedůvěru. A zjistíte, že zvládnete mnohem víc, než jste si mysleli. A někdy i víc než muži," dodává s úsměvem.

A kam povede její další velká výprava? To zatím neprozrazuje. Ale jisté je, že bude opět na dvou kolech a s větrem ve vlasech. "Čím víc cestuji, tím víc si uvědomuji, že můj seznam míst, kam chci jet, se nekrátí, ale prodlužuje," prozrazuje Slávka. "Možná jednou pojedu z Afriky až domů. Ale nechci se vázat plány - svět mě vždycky překvapí," uzavírá. A kdo ví - třeba příště nebude jejím cílem konec světa, ale jeho začátek.

Prohlédnout si 18 fotografií
 
