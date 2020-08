Medvěd, se kterým si turistka vyfotila selfie, byl odchycen a vykastrován

První letní posilou fotbalistů Liverpoolu je řecký obránce Kostas Tsimikas z Olympiakosu Pireus. S anglickým mistrem podepsal podle klubového webu pětiletou smlouvu. Přestupní částku "Reds" neuvedli, podle britských médií zaplatil klub za trojnásobného řeckého reprezentanta 13 milionů eur (kolem 340 milionů korun).

"Mám obrovskou radost a jsem velmi pyšný na to, že jsem tady. Liverpool je pro mě největší klub na světě. Je to čest být tady a udělám vše, co je v mých silách. Chci s týmem obhájit titul a vyhrát Ligu mistrů," řekl pro klubový web čtyřiadvacetiletý Tsimikas.

Za Olympiakos nastoupil od roku 2015 v součtu všech soutěží do 86 zápasů. Kromě toho hostoval v dánském Esbjergu a nizozemském Tillburgu.