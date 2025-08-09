Magazín

Mátěráda či Roubenka u Babi. Chaloupky, kde si odpočinete ještě toto léto

Roubenky Na Dupačce.
Roubenky Na Dupačce.
Foto: Amazing Places
před 6 hodinami
Představte si místa, kde utichne čas, dřevo voní a ranní mlhy se líně pohybují nad loukami. Místa, kde můžete jen tak být a která jsou sama o sobě skutečným zážitkem. Ještě letos v létě stihněte návrat k jednoduchosti a přírodě. Máme pro vás výběr čtyř jedinečných destinací, které spojuje poctivá práce, úcta k tradici a láska k řemeslu — a přitom každá nabízí zcela odlišný příběh i atmosféru.

Ve znamení ticha

Na krásné místo s názvem Mátěráda se jezdí za tichem. Dostanete se k ní přes klikaté horské silnice, přes potok a most, za kterým se najednou objeví čtyři valašské chaloupky jako z obrázku. Každá má svůj vlastní charakter - Pomněnka je romantická a útulná, U Potoka si užijete zvuky vody, Jednička je domácká a velkorysá, a Vyhlídka… tam najdete káď pod hvězdami.

Mátěráda není jen o pobytu, ale o návratu. K sobě. K dětství. K potokům a lesům, kde se staví bunkry. V zimě je ideální pro lyžování, v létě na túry nebo lenošení. Celoročně je skvělým ubytováním pro rodiny, páry, i malé party, které hledají opravdový klid.

Příběhy hor

Na kopci, těsně pod vrcholem Dupačky, stojí dvě nové roubenky, které však byly postaveny tradičním způsobem - z jedlového dřeva z CHKO Beskydy. Jsou tak prostorné a komfortní, že v nich klidně ubytujete i dvacet přátel. Celkově jde o místo, kde se dřevo nestává dekorací, ale je hlavní postavou. Majitelka Iva ví, co dřevo znamená, protože je její životní láskou. 

Každá ložnice má vlastní koupelnu, kuchyň láká ke společnému vaření, krb zase k večernímu posezení a terasa pak nabízí výhled, který se neokouká. Venku vás čeká sauna, biotop a pozemek, kde se dá bloudit celý den. Dupačka je zážitkem pro rodiny i firmy - pro každého, kdo chce prostor, svobodu a kus divoké přírody kousek od ubytování.

Historie a trpělivost

Roubenka U Babi není jen chalupa - je to návrat v čase. Stojí v místech, kde se potkává česká a německá historie, v krajině luk, hlubokých lesů a ticha, které objímá. Roubenka má odhadované stáří 200-250 let a její rekonstrukce proběhla s citem a trpělivostí. Majitelé zachovali duši starého stavení, ale přinesl komfort dnešní doby.

Když večer usednete do designové lenošky u obrovského okna a sledujete srnky ve zlatém světle, pochopíte, proč se sem budete chtít vracet. Sauna a vířivka ve stodole, grilovačka v zahradě, výlety nebo historickém Chebu - Roubenka U Babi je ideální pro ty, kteří si chtějí odpočinout, ale nechtějí se vzdát stylu.

Dokonalý soulad

Jen pár kroků od Roubenky U Babi stojí její mladší sestra - Kamenka. Její příběh je o spojení kamene z místního lomu, dřeva z okolních lesů a minimalistického designu. Kamenka ctí historii, ale žije současností. Má čtyři pokoje - každý s vlastní koupelnou, a zimní zahradu, která volně přechází v terasu a dál do zahrady… a pak už jen do lesa.

Je to místo, kde se ráno protáhnete za přítomnosti prvních slunečních paprsků, během dne se vydáte na výlet k hradu Loket nebo jen do vedlejší vesnice pro čerstvé koláče, a večer… večer se ponoříte do vířivky. Kamenka i Roubenka U Babi se dají pronajmout dohromady.

Čtyři chalupy. Čtyři světy. Jedna společná myšlenka. Ať už zvolíte valašskou samotu u potoka, horský luxus pod Dupačkou, tiché příběhy západních Čech nebo stylovou Kamenku, u všech ucítíte lásku k řemeslu a úctu k místu.

Všechny jedinečné Chaloupky najdete na webu Amazing Places.

