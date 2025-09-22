Magazín

NASA rozdává palubní lístky na Měsíc. Letět může každý, stačí jen napsat své jméno

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 6 hodinami
Možnost vydat se k Měsíci měli dosud jen astronauti vybraní v nejužším kruhu vyvolených. Teď se ale otevírá symbolická šance pro každého. NASA nabízí možnost připojit své jméno k historické misi Artemis II, která má lidstvo přiblížit k trvalému návratu na Měsíc. Stačí si zdarma "vystavit palubní lístek" – vaše jméno pak bude uloženo na SD kartě a spolu s kosmickou lodí Orion zamíří do vesmíru.
Na cestu k Měsíci se teď v rámci kampaně „Pošlete své jméno s Artemis II" může vydat každý. Stačí se zaregistrovat na stránkách NASA do 21. ledna 2026.
V rámci kampaně "Pošlete své jméno s Artemis II" bude každý zájemce moci "usednout" po bok astronautů Reida Wisemana, Victora Glovera, Christiny Kochové z NASA a Jeremyho Hansena z Kanadské vesmírné agentury a vydat se na průzkum hlubokého vesmíru.

Pro připojení k letu stačí na stránkách NASA vyplnit jméno, přidat až sedmimístný PIN, stisknout potvrzení - a jste na seznamu, respektive na SD kartě, která bude vyslána na palubě lodi Orion a rakety Space Launch System. Aby zážitek nebyl jenom virtuální, můžete si také stáhnout palubní lístek se svým jménem. Čas na rezervaci svého místa máte do 21. ledna 2026, samotná mise by pak měla proběhnout nejpozději příští rok v dubnu.

"Artemis II je klíčovým zkušebním letem v našem úsilí o návrat lidí na povrch Měsíce a přípravu na budoucí mise na Mars. Je to také příležitost inspirovat lidi po celém světě a dát jim možnost následovat nás, když udáváme směr v průzkumu vesmírných cest," uvedla Lori Glazeová, úřadující zástupkyně administrátora Ředitelství pro vývoj průzkumných systémů v ústředí NASA ve Washingtonu.

NASA už podobnou akci v minulosti uspořádala. Například v roce 2020, kdy na Mars mířil rover Perseverance. Tehdy se v rámci kampaně "Pošlete své jméno na Mars" přihlásilo na jedenáct milionů lidí, kteří se teď "prohání" po Rudé planetě.

Mise Artemis II bude první pilotovanou výpravou v rámci programu Artemis, který je důležitým krokem k dlouhodobému návratu na Měsíc. Astronauty čeká zhruba desetidenní let kolem našeho souputníka a zpět. Otestovat během něj mají systémy a technologie nutné pro budoucí přistání na měsíčním povrchu a potažmo i pro výpravy na Mars. Mise navazuje na úspěch bezpilotní rakety Artemis I z roku 2022.

 
Infografika
