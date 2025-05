Myslela jsem si, že mě chce zabít, řekla o napadení Cimickým moderátorka Vrbová

Stala se obětí sexuálního napadení. Proběhlo jí hlavou, že je to její konec. Od známého psychiatra Jana Cimického čekala omluvu, ale dočkala se jen arogance. Moderátorka Martina Hynková Vrbová byla jednou z žen, které vystoupily proti lékaři. Jak se k tomu postavila její rodina? Ovlivnilo to její vztah k mužům? O traumatickém incidentu promluvila Martina v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Na vlastní kůži zažila, jaké to je, když vás sexuálně napadne muž. A ještě k tomu ten, kterému důvěřujete. Moderátorka Martina Hynková Vrbová byla jednou z obětí psychiatra Jana Cimického. Poté, co ho z pokusu o znásilnění veřejně obvinila zpěvačka Jana Fabiánová, už nemohla mlčet.

"Ten útok sám o sobě byl velmi nepříjemný. Nevěděla jsem, co se bude dít v další vteřině, protože jsem nechápala, co se děje. Říkala jsem si, jestli mě v tom domě chce zabít, nebo co se mnou bude. V tom domě mě totiž zamkl. Bojovala jsem o život," rozpovídala se v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ známá moderátorka.

Je nutné dodat, že sedmasedmdesátiletý Cimický opakovaně odmítl, že se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Obvodní soud pro Prahu 8 ho sice odsoudil k pěti letům vězení, ale odvolací senát pražského městského soudu rozsudek před měsícem zrušil.

Ale zpátky k vyprávění moderátorky Hynkové Vrbové. To, co ji nejvíce dostalo do kolen, se stalo týden po napadení. S Cimickým měli spolu točit pořad, na natáčení šla s tím, že jí lékař vše vysvětlí a omluví se za to, co se stalo. A hlavně proč.

"Byla jsem stoprocentně přesvědčená, že tohle tam musí nastat. Že mi to Honza celé vysvětlí a já byla připravená mu to odpustit. Byť jsem z toho všeho byla v šoku. Tam se stalo to, že vešel do místnosti, kde jsem seděla já s panem režisérem, normálně mě pozdravil. Uvědomila jsem si, že on mi vůbec nebude nic vysvětlovat ani se omlouvat. Dělal, jako by se nic nestalo," povídala Martina dál.

Tohle pro ni bylo tak neuvěřitelné, že se vnitřně na místě zhroutila a řekla režisérovi, že s ním potřebuje mluvit. Vypověděla mu, co se jí před týdnem u Cimického v ordinaci stalo a že dál už tam nemůže být. Cítila se v nepořádku, chtělo se jí zvracet. On se na moderátorku podíval, řekl, že jí rozumí, a poslal ji domů.

"Není pravda, že by oběti mlčely. Ony to říkaly a říkají. Říkají to lidem, kteří jsou v bezprostřední blízkosti. Myslím si, že každá z nás to někdy někomu řekla. Ale společenské klima tehdy nebylo tak nastavené, aby se někdo za tu oběť postavil," řekla.

Uvědomovala si, že je to známý lékař s obrovským renomé, konexemi nejen v showbyznysu, ale také v politice. V době, kdy se to stalo, byl on v pozici nedotknutelného člověka a jakákoliv kritika na něj by se stala jen terčem posměchu.

Posměšky a hejty

Nediví se obětem, že s tím nešly ven, protože se to celé odehrávalo za zavřenými dveřmi. Nemáte na to svědky a ještě spoustu z žen bylo psychiatrickými pacientkami, což na ně nemuselo vrhat dobré světlo. I poté, co šly nakonec s pravdou ven, byly a jsou vystavovány hejtům.

"Je nám s Janou (Fabiánovou - pozn. red.) podsouváno, že si na tom honíme slávu. Ale jediné, co jsem si přivodila, tak byl reflux, což je onemocnění, které souvisí se stresem. Ale nějakou slávu? To z toho fakt nemám," doplnila moderátorka.

Největší oporu má v manželovi

Jestli vyjít s pravdou ven, nejdřív konzultovala s manželem a novinářem Jiřím Hynkem, a také se svými dětmi. Byla si vědoma toho, že je to obrovská kauza a bude hodně medializovaná, což se ve finále dotýká celé její rodiny.

"Nejdřív jsem o tom musela mluvit s manželem. Říkala jsem mu, že do toho pravděpodobně vstoupím také. Mluvila jsem i s Norou Fridrichovou a oba mě v tom velmi podpořili. Manžel mi řekl, že to zvládneme, což bylo pro mě důležité. Nikdo nevěděl, jak to celé dál bude probíhat. Podpora je důležitá, zvlášť u tak blízkého člověka, u kterého víte, že se o něj můžete opřít," prozradila.

Dětem to řekla vzápětí. O své zkušenosti dětem povyprávěla, zvlášť dcerám, ale i synovi. Na rovinu jim přiznala, že se k tomu teď veřejně přihlásí a přidá se ke skupině žen, které mají podobnou zkušenost. Někde uvnitř věděla, že ten vnitřní motor je i ten, aby něco takového její dcery nemusely zažít.

"Chtěla jsem, aby věděly, že je to absolutně nepřípustné, aby se někde na vás lékař vrhl a sexuálně vás obtěžoval," uzavřela vyprávění.

Kauza Cimický

Loni v listopadu Obvodní soud pro Prahu 8 uložil Cimickému pětiletý trest vězení. Uznal ho vinným ze čtyř znásilnění a pětatřiceti vydírání se sexuálním podtextem, přičemž ke skutkům vůči poškozeným ženám a dívkám mělo dojít v průběhu čtyřiceti let, od roku 1979 do roku 2019.

Většina z nich přitom byla Cimického pacientkami, ať už v psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích, nebo později v soukromé klinice Modrá laguna, kterou založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.

Kauza se ovšem vrací na začátek, odvolací senát pražského městského soudu rozsudek kvůli vadám zrušil a případem se bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 8.