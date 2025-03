Máj bude hlídat kostlivec ze skla. Měří pět metrů a váží 800 kilo

V pražském obchodním domě Máj se chystá jedinečná podívaná – skláři ze studia Lhotský v Železném Brodě vytvořili obřího skleněného kostlivce. Pětimetrová plastika vážící 800 kilogramů se brzy zavěsí nad bar, kde bude zářit v odstínech modrého skla. Výroba trvala deset měsíců a využila starobylou techniku tavení skla do formy, kterou kdysi ovládali už Egypťané.

Obřího skleněného kostlivce vyrobili skláři studia Lhotský v Železném Brodě na Jablonecku pro pražský obchodní dům Máj. Přes pět metrů dlouhou a 800 kilogramů vážící plastiku z modrého skla zavěsí na tenká ocelová lanka nad bar. Na její výrobě pracovali skláři deset měsíců, jen na utavení a zchlazení obrovské lebky vážící 200 kilogramů potřebovali dva měsíce. Novinářům to v úterý řekl majitel studia, výtvarník Zdeněk Lhotský.

S nápadem vyrobit pro Máj obří sochu přišli sami majitelé obchodního domu spolu s architekty zhruba před rokem, barvu skla zvolili sami. "Já bych volil křišťál, ale musel jsem uznat, že ta modrá je fakt dobrá," poznamenal Lhotský. Kolik za kostlivce vlastníci Máje zaplatili, nechtěl zveřejnit, připustil ale, že se náklady pohybovaly v milionech korun. Pro studio Lhotský nejsou rozměrná skleněná díla ničím neobvyklým, v minulosti vyrobili třeba čtyřtunový skleněný sarkofág pro dánskou královskou rodinu.

K výrobě monumentální plastiky, která je zřejmě největší svého druhu na světě, využili skláři starobylou techniku tavení skla do formy. Při práci se sklem ji používali už 400 let před naším letopočtem Egypťané, Féničané a Peršani. Renesanci zažil tento způsob zpracování skla v 50. letech minulého století díky legendární dvojici sklářských výtvarníků ze Železného Brodu - Stanislavu Libenskému a Jaroslavě Brychtové, kterým umožnila vytvářet skleněná umělecká díla obrovských rozměrů a složitých tvarů.

"Je to velice složitý proces. Nejdřív vznikne 3D model, to znamená buď 3D tiskem, nebo na fréze. Potom z toho vznikne silikonový negativ, pak z toho vznikne voskový pozitiv. Ten se zaformuje do formy na tavení, což je směs sádry a písku, a pak se to taví do skla. Ne každý tvar je vhodný pro 3D tisk, třeba ruce a nohy jsou ale dělané na 3D, tam by s tím fréza měla problém, to je příliš mnoho detailů," popsal postup výroby výtvarník.

Lidská kostra dospělého člověka je složená z 206 kostí, tu skleněnou tvoří 37 detailně zpracovaných skleněných součástí, broušených, pískovaných a leštěných v kyselině. Nejmenší klíčová kost váží 13 kilogramů. "Úplně nejmenší kost je jazylka, ale ta tady není, protože vůbec není spojená s žádnou jinou kostí na těle," poznamenal výtvarník. Skláři také nedělali jednotlivé obratle, páteř je složená ze dvou velkých dílů.

Část kostry už zkušebně zavěsili ocelovými lanky na připravenou kovovou konstrukci, ke které bude kostra nad barem upevněná. Napevno je několika šrouby zapuštěnými do skla připevněná jen hlava, čelist i další součásti už jsou zavěšené. Konstrukce bude černá, a splyne s pozadím, součástí bude i osvětlení. "Montáž by měla začít koncem března s přesahem do dubna, uvidíme, jak to půjde rychle," řekla Dana Hušková z firmy ARTGLASS, která zavěšení a nasvícení kostlivce na místě zajistí.