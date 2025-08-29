Magazín

Bydlení v Japonsku: dům s vlastním horkým pramenem za cenu garsonky na okraji Prahy

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 6 hodinami
Beznadějná situace na českém realitním trhu se zřejmě jen tak nezmění. Kdo chce, ať doufá dál, ale kdo má takříkajíc pod čepicí, ať se radši místo po stísněných garsonkách za miliony porozhlédne po světovém trhu s nemovitostmi. Třeba ten japonský nabízí vše: od stavení jak z Mijazakiho filmů přes tradiční usedlosti až po apartmány s výhledem na moře. A v porovnání s Prahou za zlomek ceny.
Před světem ukrytý dřevěný dům, Izu, Šizuoka

V srdci horské přírody na vás čeká půvabný jednopodlažní dům se dvěma ložnicemi - dokonalý únik od ruchu města. Domek postavený v roce 1983 nabízí útulných 60 metrů čtverečních obytné plochy na rozlehlém pozemku o velikosti 1009 metrů čtverečních. Nemovitost leží v rekreační oblasti Amagi Plateau ve výšce 878 metrů, kde v létě chladí příjemný vánek a v zimě krajinu naopak promění sněhová nadílka.

