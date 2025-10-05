VIDEO: Z hlubin Loch Ness se vynořil záhadný tvor. Lovec zachytil fascinující záběry

"Spatřil jsem velké stvoření, hnědočerné barvy, jak proráží hladinu a vytváří podivný kruhový pohyb. Nikdy jsem nic podobného neviděl - bylo to fascinující a zvláštní," uvedl O'Faodhagain, který sledoval jezero na dálku ze svého domova v irském hrabství Donegal.
Na klidné vodní hladině, bez přítomnosti lodí nebo vln, se podle něj nedal vznik víru vysvětlit jiným způsobem. "Co činí toto pozorování jedinečným je, že takový pohyb nebyl nikdy dříve zaznamenán. Výzkumníci budou mít obtížný úkol vysvětlit, co vlastně záběry ukazují," dodává.
Záznam pochází z webkamery u hotelu Clansman, kterou provozuje organizace Visit Inverness Loch Ness (VILN). Podle Eoina připomíná záběry z roku 1992, které byly použity v dokumentu Tajemství jezera Loch Ness. I tam byl ve vodě viditelný kruhový pohyb, který ale tehdy mohl vzniknout srážkou dvou vln. U jeho videa z roku 2025 však byla hladina klidná a žádné rušivé faktory nebyly přítomné.
Nessie: legenda, která přetrvává staletí
Pověsti o záhadné příšeře z Loch Ness fascinují veřejnost už celá desetiletí. Moderní éra pozorování začala 2. května 1933, kdy místní pár oznámil, že viděl "obrovské zvíře valící se po hladině". Přávě tento příběh otiskl Inverness Courier a odstartoval vlnu zájmu o "Nessie".
Rok poté, v roce 1934, byla pořízena slavná "chirurgova fotografie" plukovníkem Robertem Kennethem Wilsonem. Ačkoliv šlo později o odhalený podvod, fascinace příšerou neustala. Za první historické pozorování je dokonce považována událost z roku 565 n. l., kdy měl svatý Kolumba spatřit obrovského tvora v řece Ness.
V roce 2019 přišel dlouholetý pozorovatel jezera, Steve Feltham, s teorií, že by mohlo jít o obřího sumce velkého, původem z oblasti Baltského a Kaspického moře. Jiní badatelé navrhují vysvětlení v podobě jeseterů, kteří mohou dosahovat velkých rozměrů a mají hřbetní výstupky připomínající hřbet plazů. Další teorie říká, že pozorování může způsobovat přírodní fenomén - vodou nasáklé kmeny stromů, které po pádu do jezera a dlouhém ponoření zachycují vzduchové bubliny. Když se tlakem vody dostatečně zdeformují, mohou se vynořit zpět na hladinu a připomínat živého tvora.
Je Nessie pravá, nebo jen výplod lidské fantazie a přírody? Ať už je pravda jakákoli, legendy, záhady a fascinace kolem ní zůstávají živé. A nové záběry, jako ty z 23. září 2025, tuto záhadu rozhodně jen prohlubují.
Zdroj: DailyMail