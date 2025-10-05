Magazín

VIDEO: Z hlubin Loch Ness se vynořil záhadný tvor. Lovec zachytil fascinující záběry

nib nib
před 6 hodinami
Zkušeného irského lovce lochnesské příšery Eoina O'Faodhagaina šokovaly záběry z webkamery umístěné u jezera Loch Ness, na kterých 23. září zachytil záhadné stvoření. Podle jeho odhadu měřilo přibližně pět metrů na délku a 1,5 metru na šířku, tedy "jako tři dospělí muži".
Foto: reprofoto YouTube / Eoin O'Faodhagain

"Spatřil jsem velké stvoření, hnědočerné barvy, jak proráží hladinu a vytváří podivný kruhový pohyb. Nikdy jsem nic podobného neviděl - bylo to fascinující a zvláštní," uvedl O'Faodhagain, který sledoval jezero na dálku ze svého domova v irském hrabství Donegal.

Na klidné vodní hladině, bez přítomnosti lodí nebo vln, se podle něj nedal vznik víru vysvětlit jiným způsobem. "Co činí toto pozorování jedinečným je, že takový pohyb nebyl nikdy dříve zaznamenán. Výzkumníci budou mít obtížný úkol vysvětlit, co vlastně záběry ukazují," dodává.

Související

Jeho oči žhnuly ve tmě. Většina příšer je vybájená, ty skutečné ale potkat nechcete

Yeti, Mýtické bytosti – vizualizace světových mýtických bytostí dle AI, mýtus, bytost, bytosti, mytologie, AI, umělá inteligence, historie, Magazín
16 fotografií

Záznam pochází z webkamery u hotelu Clansman, kterou provozuje organizace Visit Inverness Loch Ness (VILN). Podle Eoina připomíná záběry z roku 1992, které byly použity v dokumentu Tajemství jezera Loch Ness. I tam byl ve vodě viditelný kruhový pohyb, který ale tehdy mohl vzniknout srážkou dvou vln. U jeho videa z roku 2025 však byla hladina klidná a žádné rušivé faktory nebyly přítomné.

Nessie: legenda, která přetrvává staletí

Pověsti o záhadné příšeře z Loch Ness fascinují veřejnost už celá desetiletí. Moderní éra pozorování začala 2. května 1933, kdy místní pár oznámil, že viděl "obrovské zvíře valící se po hladině". Přávě tento příběh otiskl Inverness Courier a odstartoval vlnu zájmu o "Nessie".

Rok poté, v roce 1934, byla pořízena slavná "chirurgova fotografie" plukovníkem Robertem Kennethem Wilsonem. Ačkoliv šlo později o odhalený podvod, fascinace příšerou neustala. Za první historické pozorování je dokonce považována událost z roku 565 n. l., kdy měl svatý Kolumba spatřit obrovského tvora v řece Ness.

Video: Eoin O Faodhagain

V roce 2019 přišel dlouholetý pozorovatel jezera, Steve Feltham, s teorií, že by mohlo jít o obřího sumce velkého, původem z oblasti Baltského a Kaspického moře. Jiní badatelé navrhují vysvětlení v podobě jeseterů, kteří mohou dosahovat velkých rozměrů a mají hřbetní výstupky připomínající hřbet plazů. Další teorie říká, že pozorování může způsobovat přírodní fenomén - vodou nasáklé kmeny stromů, které po pádu do jezera a dlouhém ponoření zachycují vzduchové bubliny. Když se tlakem vody dostatečně zdeformují, mohou se vynořit zpět na hladinu a připomínat živého tvora.

Je Nessie pravá, nebo jen výplod lidské fantazie a přírody? Ať už je pravda jakákoli, legendy, záhady a fascinace kolem ní zůstávají živé. A nové záběry, jako ty z 23. září 2025, tuto záhadu rozhodně jen prohlubují.

Zdroj: DailyMail

VIDEO: Natočil kanoista z dronu lochneskou příšeru? U břehu jezera se objevil záhadný černý útvar (27. 09. 2021)

Natočil kanoista z dronu lochneskou příšeru? U břehu jezera se objevil záhadný černý útvar. | Video: Youtube/ Richard Outdoors
 
Mohlo by vás zajímat

Bestie s dětskou tváří. Skutečný příběh spartakiádního vraha Jiřího Straky

Bestie s dětskou tváří. Skutečný příběh spartakiádního vraha Jiřího Straky
Přehled

„Nebál se mluvit pravdu.“ Lidé vzpomínají na zesnulého spisovatele Ivana Klímu

„Nebál se mluvit pravdu.“ Lidé vzpomínají na zesnulého spisovatele Ivana Klímu

Dostane Trump Nobelovu cenu? V pondělí začne udělování prestižních ocenění

Dostane Trump Nobelovu cenu? V pondělí začne udělování prestižních ocenění

Jako ve filmu Armageddon: vědci zvažují zničit asteroid jaderným útokem

Jako ve filmu Armageddon: vědci zvažují zničit asteroid jaderným útokem
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle lochneska jezero objev kamera záznam video netvor legenda lovec

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Vodku a sulc už nemají. "Nejhorší kraj úplně ve všem" možná zas tak hrozný není

Vodku a sulc už nemají. "Nejhorší kraj úplně ve všem" možná zas tak hrozný není

V nejzápadnější části Česka se rozkládá poslední ze 14 krajů, kam se Aktuálně.cz vydalo zjistit, jak se lidem v regionu žije.
před 12 minutami
"Pomáhejme imigrantům, otevřeme jim svou náruč," vyzval papež katolíky

"Pomáhejme imigrantům, otevřeme jim svou náruč," vyzval papež katolíky

Papež uvedl, že církev nyní zažívá "novou misionářskou éru", ve které má za úkol poskytovat pohostinnost, soucit a solidaritu migrantům.
před 57 minutami

Kvůli omylem spuštěnému alarmu evakuovali Terminál 2 v Ruzyni

Na Letišti Václava Havla v Praze se dnes dopoledne evakuovali cestující z Terminálu 2, který je určen pro lety v rámci schengenského prostoru. Muž tam totiž omylem stiskl a poškodil evakuační…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Pláč a slzy štěstí. Vycházející mladá naděje ODS popisuje šok ze svého úspěchu
5:19

Pláč a slzy štěstí. Vycházející mladá naděje ODS popisuje šok ze svého úspěchu

Aktuálně.cz přináší videoukázku z rozhovoru s Lucií Bartošovou, která se stala jedním z největších překvapení ODS v letošních volbách.
před 1 hodinou
"Našim voličům to strašně vadí." Okamura vysvětluje, proč si řekl o tři ministerstva

"Našim voličům to strašně vadí." Okamura vysvětluje, proč si řekl o tři ministerstva

Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě Oto Klempíř by doporučoval, aby se Motoristé také podíleli na vládě.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Zničíte tím všechno pozitivní." Putin poslal Trumpovi jasný vzkaz

ŽIVĚ
"Zničíte tím všechno pozitivní." Putin poslal Trumpovi jasný vzkaz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Okamura si řekl minimálně o dvě ministerstva pro SPD, Babišovi nabízí řešení

ŽIVĚ
Okamura si řekl minimálně o dvě ministerstva pro SPD, Babišovi nabízí řešení

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Další zprávy