Lokální AI na GeForce RTX: nová éra tvorby obsahu

před 2 hodinami
Generativní umělá inteligence v posledních letech proměnila způsob, jakým vznikají obrázky, videa i hudba. Ještě nedávno byly složité modely dostupné převážně v cloudu, kde jejich výpočetní náročnost zvládala rozsáhlá serverová infrastruktura.
Dnes se ale stále více přesouvají přímo na pracovní stanice a notebooky vybavené grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX, které dokážou akcelerovat řadu modelů lokálně bez nutnosti odesílat data do cloudu a platit za jeho služby. To přináší zásadní změnu do každodenní praxe tvůrců.

Nejnovější architektura Blackwell, která stojí v jádru grafických karet GeForce RTX řady 50, je příkladem toho, kam se technologie posouvá. Obsahuje moderní Tensor jádra podporující výpočty v nových formátech FP4 a FP8. Tyto zkrácené číselné formáty umožňují výrazně snížit velikost modelů a tím i spotřebu paměti, aniž by utrpěla kvalita výsledku. V praxi to znamená, že na stejné grafické kartě lze spustit větší a složitější AI modely než kdykoli předtím, a navíc rychleji.

Výrobci editačního softwaru jako Adobe či Blackmagic tyto schopnosti rychle začleňují do svých nástrojů. V Premiere Pro lze díky podpoře RTX například automaticky analyzovat video a označovat klipy podle obsahu, včetně objektů nebo mluvených slov. V DaVinci Resolve zase pomáhá funkce Magic Mask izolovat osoby a objekty během pár vteřin a nástroj Enhance Speech dokáže pročistit hlasovou stopu od ruchu okolí. To vše probíhá lokálně, bez čekání na odesílání dat do cloudu.

Podobný posun je vidět i ve specializovaných kreativních studiích. Příkladem může být agentura Black Mixture, která pracuje s otevřenými modely typu FLUX nebo Stable Diffusion přímo na pracovních stanicích s grafikami NVIDIA RTX. Díky tomu jejich tvůrci generují vizuální koncepty rychleji a nemusí se spoléhat na vzdálené servery. Využívají přitom grafické prostředí ComfyUI, které umožňuje kombinovat různé nástroje, stylizace a kontrolní mechaniky do jednoho workflow. Přepočty běží na Tensor jádrech, zatímco export videí obstarává dedikovaný enkodér NVENC, což uvolňuje výkon grafické karty pro další úlohy. Výsledkem je flexibilita, která by v čistě cloudovém řešení byla složitě dosažitelná.

Jedním z nejzajímavějších příkladů hybridního přístupu je hudební video k písni BLACKOUT od producenta Dona Diabla. Tvůrci v první fázi využívali lokální RTX GPU k modelování a stylizaci tváře umělce, aby zachovali konzistenci jeho výrazu v jednotlivých scénách. Tyto vizuály vznikaly relativně rychle, protože zpětná vazba byla okamžitá. Teprve ve druhém kroku se obrátili k cloudovému nástroji Kling AI, který z předpřipravených obrazových vrstev vytvořil plynulou animaci. Tento mix lokálního a vzdáleného zpracování ukazuje, že nejefektivnější řešení dnes často spočívá v kombinaci obou přístupů.

Význam RTX akcelerace je patrný i v běžnějších pracovních úkolech videoeditorů. Funkce redukce šumu nebo sledování objektů, které dříve vyžadovaly dlouhé renderování, jsou dnes dostupné téměř v reálném čase. GeForce RTX řady 50 se tak stávají nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo chce využít plný potenciál generativní AI v profesionální tvorbě obsahu. A i mimo oblast umělé inteligence nacházejí grafické karty z rodiny RTX své využití. Zatímco dříve bylo nutné pro plynulé střihy v několika stopách připravovat úspornější proxy verze záběrů, nové RTX karty dokážou přímo pracovat s originálním materiálem ve vysokém rozlišení.

Příklady z poslední doby jasně ukazují, že lokálně akcelerovaná AI pomocí RTX není jen technologickým experimentem, ale stává se běžnou součástí tvůrčí praxe. Ať už jde o generování obrazů, práci s videem nebo úpravu zvuku, lokální GPU přináší možnost pracovat rychle, efektivně a s okamžitou zpětnou vazbou. GeForce RTX řady 50 tak otevírají novou éru digitální kreativity, kde se výkon a flexibilita propojují s fantazií tvůrců. Každý týden přináší novinky AI technologiích blog RTX AI Garage.

 
