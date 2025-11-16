Od zfalšované fotky k DNA. Proč lochneska uniká? Zmapovali jsme klíčové stopy

Jitro nad údolím Great Glen působí klidně, ale právě v tomto tichu se po staletí rodí příběhy o tvoru z jednoho z nejhlubších britských jezer. Ačkoli nejstarší zmínka pochází ze setkání u řeky Ness v 6. století, žádné moderní pátrání - od fotografií až po největší sonarovou Operation Deepscan v roce 1987- nepřineslo jasný důkaz. Záhada Loch Ness stojí na střetu vědecké metody s lidskou představivostí. Optické klamy, fyzika vln, psychologie svědectví i mediální zájem ukázaly, jak snadno se výjimky mění v legendu.