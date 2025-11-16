Magazín

Od zfalšované fotky k DNA. Proč lochneska uniká? Zmapovali jsme klíčové stopy

Dan Poláček
před 5 hodinami
Středověké legendy, zfalšované fotografie a moderní DNA analýzy. Záhada skotského jezera Ness a jeho legendární obyvatelky důvěrně zvané Nessie nepřestává fascinovat svět. Přestože se do hlubin ponořily desítky expedic, lochneská příšera stále uniká. Pojďte se ponořit do temných vod jezera, kde se zrodil slavný příběh.
Hrad Urquhart u jezera Loch Ness, 12. 6. 2021. Zřícenina je ikonickým místem, odkud se po staletí vyhlíží legendární Lochnesská příšera.
Mezi vědou a mýtem

Jitro nad údolím Great Glen působí klidně, ale právě v tomto tichu se po staletí rodí příběhy o tvoru z jednoho z nejhlubších britských jezer. Ačkoli nejstarší zmínka pochází ze setkání u řeky Ness v 6. století, žádné moderní pátrání - od fotografií až po největší sonarovou Operation Deepscan v roce 1987- nepřineslo jasný důkaz. Záhada Loch Ness stojí na střetu vědecké metody s lidskou představivostí. Optické klamy, fyzika vln, psychologie svědectví i mediální zájem ukázaly, jak snadno se výjimky mění v legendu.

