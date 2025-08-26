Lifestyle

Známe finalisty Ceny Václava Havla za lidská práva 2025

Jana Harmáčková Jana Harmáčková
26. 8. 2025 14:34
Sedmičlenná mezinárodní porota pod vedením prezidenta Parlamentního shromáždění Rady Evropy Theodorose Rousopoulose oznámila v prostorách Knihovny Václava Havla trojici finalistů mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva pro rok 2025.
Václav Havel
Václav Havel | Foto: Profimedia.cz

Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. Laureáta Ceny vybírá sedmičlenná mezinárodní porota v čele s prezidentem Parlamentního shromáždění, na základě nominací. Jejími členy jsou Martin Bojar, Anne Brasseur, Zuzana Čaputová, Tiny Kox, Liliane Maury Pasquier a Jiří Přibáň. Slavnostní oznámení laureáta Ceny pro rok 2025 a její předání proběhne v rámci podzimního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku 29. září 2025. 

"Skutečnost, že i v roce 2025 čelíme ve světě porušování lidských práv, ukazuje, jak nezbytné je o těchto případech mluvit. Finalisté Ceny Václava Havla svým odhodláním a odvahou naplňují hodnoty, které Havel prosazoval - svobodu, pravdu a lidskou důstojnost. Je příznačné, že porota vybrala tři novináře. Novináři jsou lakmusovým papírkem svobodného myšlení. Nám to přijde samozřejmé, ale toto jsou lidé, kteří jsou za svobodu slova vězněni a mučeni. V zemi, kde je zakázané se mračit, je i úsměv falešný. Novináři, kteří používají sílu slova proti tankům jsou ti, kteří nakonec vyhrají." okomentoval krátce po vyhlášení jmen finalistů Tomáš Sedláček, ředitel Knihovny Václava Havla.

Finalisté mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva

Mzia Amaghlobeli, Gruzie

Gruzínská novinářka je spoluzakladatelkou nezávislých médií Batumelebi a Netgazeti. Byla uvězněna a čelila tvrdému zacházení poté, co upozornila na násilné potlačování protivládních protestů. Mzia Amaghlobeli tak pomohla přitáhnout pozornost jak na útoky na novináře, tak na politické zneužívání moci. Její zatčení a následný rozsudek v roce 2025 z ní udělaly symbol svobody médií a připomněly zásadní roli, kterou novináři hrají při obraně lidských práv.

Maksym Butkevyč, Ukrajina

Ukrajinský novinář, obránce lidských práv je spoluzakladatel Centra pro lidská práva ZMINA a zpravodajského média Hromadske Radio. Přestože byl přesvědčeným pacifistou, přihlásil se po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 do ukrajinských ozbrojených sil a stal se velitelem čety. Maksym Butkevyč byl zajat a ruskými silami odsouzen k třinácti letům vězení; více než dva roky strávil v těžkých podmínkách, než byl v říjnu 2024 propuštěn při výměně zajatců. Zůstává silným symbolem odvahy a odolnosti v obraně spravedlnosti a svobody.

Ulvi Hasanli, Ázerbájdžán

Ázerbájdžánský novinář je od roku 2016 ředitelem nezávislého média Abzas Media. Od roku 2011 čelí neustálým represím ze strany vlády, včetně svévolného zadržování, mučení a politicky motivovaných obvinění. V červnu 2025 byl Ulvi Hasanli odsouzen k devíti letům vězení a v současnosti trest vykonává v tvrdých podmínkách, drží hladovky a čelí izolaci. Je ztělesněním osobní odpovědnosti, vytrvalosti a oddanosti svobodě médií.

"Spojuje nás vůle veřejně hájit a hlasitě prosazovat občanská i lidská práva. A budeme v tom neúnavně pokračovat, protože zápas o všelidské hodnoty se na mnoha frontách vede prakticky nepřetržitě. Nadace Charty 77 má stále ambici být inspirací k odvaze, solidaritě a pokud je to potřeba, tak i ke vzdoru a k hlasité obraně práv, důstojnosti a jedinečnosti každého, pro koho svoboda v nejrůznějších podobách není jen prázdným slovem," říká Jolana Voldánová, ředitelka Nadace Charty 77.

Konference k poctě laureáta

Knihovna Václava Havla uspořádá ve středu 1. října v Praze v Technologickém centru UMPRUM na počest laureáta mezinárodní konferenci, jejíž hlavním tématem budou "Umělci v nesvobodě". Vedle laureáta a finalistů Ceny Václava Havla za  lidská práva 2025 vystoupí mezi čestnými hosty běloruský spisovatel a novinář Saša Filipenko, ruská umělkyně Alexandra Skočilenko, výtvarnice a novinářka Samantha Jirón z Nikaraguy nebo ázerbajdžánský rapper a aktivista Jamal Ali, všichni žijící v exilu. Pro účast na konferenci je nutné se bezplatně registrovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Bydlení v Japonsku: dům s vlastním horkým pramenem za cenu garsonky na okraji Prahy

Bydlení v Japonsku: dům s vlastním horkým pramenem za cenu garsonky na okraji Prahy
Přehled

Hrůzný návrat z 80. let. Masožravý parazit poprvé infikoval člověka v USA

Hrůzný návrat z 80. let. Masožravý parazit poprvé infikoval člověka v USA

Zpomalili záběry a nevěřili vlastním očím. Tohle na Yankee stadionu ještě nezažili

Zpomalili záběry a nevěřili vlastním očím. Tohle na Yankee stadionu ještě nezažili

Praha otevře bránu do budoucnosti. Digitální galerie promění Staroměstskou tržnici

Praha otevře bránu do budoucnosti. Digitální galerie promění Staroměstskou tržnici
21 fotografií
lifestyle Magazín.Aktuálně.cz Obsah Zuzana Čaputová Knihovna Václava Havla Václav Havel

Právě se děje

Aktualizováno teď
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 29 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 54 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
Další zprávy