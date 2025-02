Muži chtějí starší ženy. Proč už nejsou takové vztahy tabu

Sebevědomá ředitelka Romy si začne románek s mladším stážistou, naopak dvaadvacetiletý šachista Ivan propadne kouzlu čtyřicetileté manažerky kulturního centra. Je vám to povědomé? Ano, první zápletka je z filmu Babygirl, druhá z knihy Intermezzo. Obě ilustrují, jak se mění pohled na vztahy starších žen a mladších mužů. Přibývá jich a společnost je lépe akceptuje.

Děj filmu i knihy se alespoň z části věnuje mezigenerační romanci. Zatímco v Babygirl si ředitelka Romy, kterou ztvárnila Nicole Kidmanová, začne románek s mladším stážistou Samuelem, v knize Intermezzo nás autorka provádí příběhem lásky mezi šachistou Ivanem a Margaret, která je starší.

Mnohé studie ukazují, že nejde jen o fikci. Vztah starší ženy a mladšího muže je čím dál častějším jevem. V minulosti byly vztahy, kde byla žena starší než muž, často stigmatizovány. Dnešní společnost je více otevřená různým typům vztahů, proto tento jev začíná považovat za normální a přirozený.

Jsou to vlastně spojené nádoby, vztahy starších žen a mladších mužů pronikají do popkultury a společnost je díky tomu lépe zná a chápe. A platí to i obráceně, lidé takové vztahy znají ze svého okolí, proto je už v knihách ani seriálech nezaskočí.

Zkušenosti i stabilita

Průzkumy veřejného mínění publikované například v časopise "Evolutionary Psychology" prokazují, že mladé muže u starších žen přitahuje jejich sebevědomí a nezávislost, stabilita a emocionální vyspělost.

Pokrok nastal také v tom, že zatímco dřív se hojně užíval pojem "Milfka" a vše kolem těchto poměrů mělo především sexuální charakter, dnes je tento trend brán s větší vážností a pojí se s běžným partnerským fungováním.

Podle článku webu Verwellmind z roku 2024 až 24 procent svobodných žen hledalo lásku, společnost a sexuální uspokojení u mladších jedinců, přičemž 25 procent mladších mužů toužilo po naplnění ve vztazích se staršími osobami. Průzkum neziskové organizace AARP v roce 2003 zjistil, že 34 procent žen starších 40 let randilo s mladšími muži. Tento trend sice sílí, dominantní je však stále vztah, ve kterém figuruje starší muž a mladší žena. Tradičně muži preferují mladší ženy, což souvisí s biologickými a kulturními faktory, jako je plodnost.

Ekonomická nezávislost mění normy

K nárůstu vztahů mezi staršími ženami a mladšími muži dochází především v západních kulturách, kde lidé více akceptují různé věkové rozdíly mezi partnery. To může být důsledkem změn v rolích mužů a žen v moderní společnosti. Ženy získávají více profesní a ekonomické nezávislosti, což mění tradiční vztahové normy. To potvrzuje i psycholožka Nicole Cuttsová.

"Velká část stigmatu vůči starším ženám, které chodí s mladšími muži, je zakořeněna v očekávání genderové role a představách o kráse, které byly založeny na biologii. Kupříkladu, že mladší ženy, které mohou snadněji otěhotnět, byly považovány za atraktivnější. Díky pokroku v medicíně, vědě a společnosti se to mění. Ženy již nemusí spoléhat na muže, pokud jde o finanční zabezpečení, a mnoho z těchto žen si vybírá muže pro jejich fyzickou přitažlivost a vitalitu," tvrdí.

"Mnoho žen zjišťuje, že s přibývajícím věkem jim méně a méně záleží na tom, co si o nich ostatní myslí, a skutečně se učí milovat a přijímat samy sebe," uzavírá Cuttsová.