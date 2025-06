Kam s dětmi na prázdniny? Víme, kde seženete poslední volná místa na tábor

Blíží se prázdniny a spolu s nimi se v mnoha rodinách objevuje otázka kam s nimi. Tedy jak v létě zajistit péči o své ratolesti, aby byly spokojené děti i vy. Pokud ještě váháte, jestli letos na tábor ano či ne, a pokud ano, zda vybrat tábor pobytový nebo příměstský, máte nejvyšší čas se rozhodnout.

"Letos začalo přihlašování na tábory už v polovině ledna, každý rok se čas přihlašování o něco posouvá. Pamatuji doby, kdy se přihlášky spouštěly v dubnu. Rodiče ale potřebují své léto plánovat dříve. Brzké nahlášení dovolených často požadují zaměstnavatelé, a tak se i rodiče dříve po táborových turnusech ptají," upozorňuje Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Kapacity se plní, většinou zbývají poslední volná místa a snadno by se vám mohlo stát, že vámi preferovaný termín už bude obsazený nebo budete muset vybrat jinou, domovu vzdálenější lokalitu či jiné zaměření programu, než jste původně zamýšleli.



Volné termíny spíše v srpnu

Poslední volná místa hlásí prakticky všichni organizátoři pobytových táborů, většinou je volno už jen v srpnových turnusech.

"Když se podíváte na webové stránky s nabídkami táborů, jako jsou třeba cesketabory.cz, tak pár míst ještě určitě je, ale není už takový výběr. Každý tábor má více turnusů, ty atraktivnější časy začátkem prázdnin nebo uprostřed jsou vyprodané, ostatní hlásí obsazenost 60 až 80 procent," říká Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže.

Volná kapacita už příliš nezbývá ani největšímu organizátorovi dětských táborů u nás i v zahraničí, cestovní kanceláři Topinka. "Zbývá cirka 20 procent kapacity, což je v našem případě kolem tisíce volných míst," potvrzuje její jednatel Miroslav Topinka.

Také Daniel Kohout, zakladatel a hlavní trenér OM CAMP, hlásí skoro vyprodáno: "Ještě máme několik volných míst na našich klasických parkourových závodech, především v druhé polovině prázdnin. Kapacity se ale velmi rychle plní."

Téměř plno má rovněž jihočeský tábor Nežárka. "Máme 95 procent míst obsazených," přitaká Jiří Hanzal, předseda spolku DT Nežárka.

Větší šance: příměstský tábor

O něco veselejší je nabídka příměstských táborů, byť i tady byste si měli pospíšit. Jeden z největších organizátorů příměstských táborů, společnost Kroužky má sice volná místa, ale kapacita se rovněž rychle zaplňuje. "Některé z našich táborů ještě místa mají. Nabídku pravidelně aktualizujeme na webu krouzky.cz, kde rodiče najdou informace o termínu, věku dětí i zaměření programu," říká Radka Dobiášová, manažerka marketingu společnosti Kroužky.

Příměstské tábory pořádá také organizace Junák - český skaut. "Klasický skautský tábor je členský, jen pro holky a kluky z oddílu. Ale oddíly pořádají také příměstské tábory, na kterých stále mohou být místa a jsou určené všem dětem. Je to hezká příležitost pro seznámení se se skautingem. Rodičům bych doporučovala hledat na webech a sociálních sítích oddílů, které působí v jejich obci," radí skautská tisková mluvčí Barbora L. Trojak.



Tábory jsou letos dražší

Ceny pobytových i příměstských táborů poslední roky mírně narůstají. Důvodem jsou stoupající náklady na mzdy, ale také na energie a potraviny.

"Většina organizací, které sdružuje Česká rada dětí a mládeže zdražuje zhruba o 10 procent," potvrzuje nárůst cen pobytových táborů Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže. Zásadním faktorem přitom je, kam a na jak dlouho dítě pojede. Čím delší pobyt, tím logicky vyšší cena, stejně tak ubytování ve stanu v Česku bude jistě levnější variantou než hotel u moře. Připlatíte si i v případě netradičního programu nebo za aktivity, které jsou obecně finančně náročnější jako například jízda na koni.

"Ceny se liší podle délky pobytu, náplně, ubytovacích a stravovacích možností i toho, zda dítě chodí celoročně do skupinového oddílu. Pobytové tábory mívají ceny zejména podle vybavenosti tábořiště, ale i programu. Za dvoutýdenní pobyt mohou rodiče zaplatit od 3 500 do 16 tisíc korun. Pobyty v zahraničí mohou přesáhnout i 20 tisíc korun," vysvětluje Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Cestovní kancelář Topinka nabízí tábory v průměrné ceně 5 500 korun za týden, 9 500 korun za dva týdny. "Pokud je tam nějaké odborné zaměření typu air soft, výtvarka, tanec a podobě, pak je to o 1 000 až 2 000 korun více. Je to dáno především náklady na materiál, pomůcky a odborné lektory," uvádí Miroslav Topinka. S OM CAMP vás tábor vyjde v průměru od 4 499 až po 7 599 korun za týdenní pobyt včetně stravy, programu a ubytování. Stejně jako v ostatních případech, i tady má na cenu vliv vybavení, zaměření táboru a jeho délka.

Pokud si říkáte, že podobně jako dovolenou ulovíte také dětský tábor tak zvaně last minute, narazíte. Tuhle strategii u pobytových táborů nenajdete, využít ji můžete ale v případě příměstský táborů. I tady je klíčovým faktorem určujícím cenu zaměření a program tábora.

"Odvíjí se od zaměření, lokality a také náročnosti programu. Například kreativní nebo vědecké tábory vyžadují více materiálů než tábory sportovní, což se promítá i do ceny. V ceně je vždy zahrnutý každodenní program, obědy, potřebné pomůcky a vedení zkušenými a proškolenými lektory," vypočítává Radka Dobiášová ze společnosti Kroužky, a dodává: "Cena našich příměstských táborů se obvykle pohybuje mezi 2 800 až 3 500 korun za týden."

Na rozdíl od pobytových táborů mají ty příměstské ale často last minute nabídky. Například Kroužky mají po celý červen letní slevu 15 procent. Vyplatí se sledovat webové stránky a sociální sítě, kde se často poslední místa objevují s markantní slevou.



Kde sehnat finanční pomoc

Pokud je pro vás financování tábora, ať už pobytového nebo příměstského, nad vaše možnosti, nevzdávejte to.

"Některé rodiny mohou získat finanční příspěvek například od své zdravotní pojišťovny, městského nebo obecního úřadu, případně i od svého zaměstnavatele. Rádi s tímto hledáním poradíme a nasměrujeme rodiče na možnosti, které by mohli využít," nabízí Radka Dobiášová ze společnosti Kroužky.

Příspěvek však nemusíte získat jen na příměstský tábor, to samé platí také pro pobytové tábory a je dobré si zjistit, jaké máte možnosti, než tábory definitivně odpískáte.

Nejen zdravotní pojišťovny, města a obce, ale i další instituce nabízejí pomocnou ruku, aby vaše dítě na tábor mohlo. Finanční pomoc nabízí například Klub svobodných matek, vlastní program má také Junák - český skaut.

"Máme už třetí léto program pro rodiny skautů, které mají hlouběji do kapsy a poplatek za tábor by pro ně byl velký zásah do rozpočtu. Jmenuje se Dostupný skauting a díky dárcům jsme již mohli podpořit účast 695 dětí na táborech a rozdělit mezi jejich rodiny 1,4 milionu korun," upozorňuje Barbora L. Trojak, skautská tisková mluvčí. Sbírka na letošní léto probíhá na https://www.darujme.cz/dostupnyskauting.