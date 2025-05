Pomáhá vapování skoncovat s kouřením? Jasnou odpověď přináší studie

Kuřáci a zastánci elektronických cigaret často věří, že vapování pomáhá s odvykáním kouření tabáku. Nový výzkum však přináší silné důkazy, které tuto představu vyvracejí, a zpochybňuje tak všeobecně rozšířené přesvědčení. Studii provedli vědci na univerzitě v San Diegu v USA.

"Většina kuřáků si myslí, že vapování jim pomůže přestat kouřit. Toto přesvědčení však dosud není podloženo vědeckými důkazy. Někteří vědci sice tvrdí, že kuřáci, kteří přejdou na denní vapování, mají vyšší šanci přestat kouřit, ale my jsme zkoumali úspěšnost odvykání jak u denních, tak příležitostných uživatelů e-cigaret a došli jsme k poměrně jasné odpovědi," vysvětluje profesor John P. Pierce, jeden z autorů studie.

Studie se zúčastnilo více než šest tisíc kuřáků, z nichž 943 zároveň používalo e-cigarety. Jedním z nejvýraznějších zjištění bylo, že úspěšnost odvykání byla u vaperů nižší než u kuřáků, kteří nevapovali. Denní uživatelé e-cigaret byli o 4,1 procenta méně úspěšní v odvykání kouření a příležitostní uživatelé o 5,3 procenta méně úspěšní. Tedy sice jen o jednotky procent méně úspěšní - ale jednoznačně nikoliv úspěšnější.

Zavádějící vnímání vapování

U mnoha kuřáků v současnosti dochází k posunu směrem k vapování, a to především proto, že je vnímáno jako bezpečnější alternativa ke klasickému kouření. Tento dojem bezpečnosti pak posiluje iluzi, že vapování může pomoci kuřákovi zbavit se cigaret. Vědci však upozornili i na možná zdravotní rizika vapování a zdůraznili, že e-cigarety nejsou neškodné.

"Negativní dopady kouření cigaret se projeví až po zhruba dvaceti letech. Ačkoliv vapy neobsahují stejné škodlivé látky jako cigaretový kouř, nesou jiná rizika - a zatím nevíme, jaké budou zdravotní důsledky vapování po 20 až 30 letech," upozornil Pierce. Autoři také uvádějí, že tato studie je vůbec prvním výzkumem, který porovnával lidi se shodnými podmínkami, jako je kuřácká či nekuřácká domácnost, nebo to, zda mají či ne oporu při odvykání ve svých blízkých. Výsledky lze proto považovat za silně vypovídající.

Chcete přestat kouřit? Volte ověřené cesty

Podle Národní linky pro odvykání kouření a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku je úspěšnost samostatného pokusu přestat kouřit velmi nízká - přibližně tři až pět procent.

Naopak s odbornou podporou, která může zahrnovat individuální poradenství, využití moderních léků nebo kombinaci více metod, se šance dramaticky zvyšuje až na 30-40 procent.

Proto je rozumné zvážit vyhledání odborné pomoci, a to zvlášť u dlouholetých kuřáků. Právě jim je v Česku určena unikátní možnost zapojit se do programu časného záchytu rakoviny plic, který nabízí nejen vyšetření plic formou nízkodávkového CT, ale také podporu v odvykání kouření.

Například po dvaceti letech kouření krabičky cigaret denně je riziko rozvoje rakoviny plic přibližně 20× vyšší než u nekuřáků. Proto je ideální spojit snahu přestat kouřit s pravidelnými kontrolami - pokud se nádor odhalí včas, je šance na úspěšnou léčbu výrazně vyšší. Do programu mohou vstoupit lidé ve věku 55 až 74 let, kteří kouří nebo kouřili více než 20 let - stačí se zeptat svého praktického lékaře nebo pneumologa. Vyšetření je bezbolestné, rychlé a zdarma - a může zachránit život.

