Podzemní pevnost pod Thomayerovkou: Kryt KO 17 je připraven chránit až 170 lidí

Podzemní pevnost pod Thomayerovkou: Kryt KO 17 je připraven chránit až 170 lidí
před 6 hodinami
Jen málokdo tuší, že pod pražskou Thomayerovou nemocnicí se nachází jeden z nejlépe vybavených krytů svého druhu v Evropě. Podzemní pevnost KO 17, budovaná v časech studené války, je i dnes připravena během hodiny proměnit se v plně funkční zdravotnické zařízení. Dokáže ochránit až 170 lidí, zajistit jim vodu, elektřinu, kyslík i teplo – a to minimálně na 26 hodin bez kontaktu s okolním světem.

Pod ruchem Thomayerovy nemocnice v Praze se ukrývá místo, o kterém většina návštěvníků ani netuší. Podzemní komplex KO 17, vybudovaný v 50. a 60. letech minulého století, není jen obyčejným krytem. Jde o technicky propracované chráněné zdravotnické pracoviště, které je schopné zajistit životní podmínky pro až 170 lidí, a to i v situacích, kdy by okolní svět čelil chemické havárii, válečnému konfliktu nebo jiné katastrofě.

"Do hodiny jsme schopni KO 17 uvést do plného provozu," uvádí dokumentace nemocnice. V praxi to znamená, že během 60 minut by se z běžně nevyužívaného prostoru stalo plně funkční zdravotnické zařízení s kapacitou 72 lůžek, vlastními zdroji elektřiny, zásobami vody i kyslíku.

Vydrží nejméně 26 hodin bez kontaktu s okolím

Kryt je navržen tak, aby dokázal poskytnout izolaci od okolního prostředí minimálně na 26 hodin. Voda je zajištěna z vlastní studny i zásobníků o objemu 48 000 litrů, vzduch je čištěn a distribuován systémem filtrů a speciálních ventilátorů. Elektrickou energii dodává dieselagregát s výkonem 66 kW a je tu i zásoba kyslíku na celý den provozu.

V případě potřeby by kryt dokázal zajistit i teplou užitkovou vodu, vytápění či sterilizaci zdravotnických pomůcek. A pokud by došlo na nejhorší, nechybí ani nouzové osvětlení a vlastní telefonní i datové připojení.

Z historie až do současnosti

Stavba KO 17 probíhala v letech 1952-1962, tedy v době, kdy byla hrozba jaderného konfliktu součástí každodenní reality. Není proto divu, že se tehdy nešetřilo na odolnosti ani vybavení. Využit byl železobeton a konstrukce spadá do třídy odolnosti IV, to znamená schopnost odolat i extrémním podmínkám.
Dnes je zařízení udržováno v provozuschopném stavu a využíváno především pro mírové účely. Přesto zůstává připravené pro případ, že by mimořádná situace vyžadovala okamžité spuštění. Stav zařízení i vybavení je dle kontrol v náležitém stavu. "Je to jeden z nejlépe vybavených krytů svého druhu v Evropě," shodli se například zástupci Texaské národní gardy či Pentagonu, kteří kryt navštívili při jedné z oficiálních návštěv.

Nejen historie, ale i budoucnost

Ačkoliv KO 17 vznikl v době studené války, jeho význam dnes znovu roste. Krizové situace, ať už jde o přírodní katastrofy, technologické havárie nebo bezpečnostní hrozby, mohou přijít nečekaně. A právě takováto zařízení mohou rozhodovat o přežití.

Thomayerova nemocnice tak pod svými zdmi skrývá tichého strážce, betonového obra, který je připraven chránit životy, pokud by se okolní svět ocitl v ohrožení.

Kryt KO 17 v číslech

• Kapacita: až 170 osob
• Počet lůžek: 72 (z toho 6 dětských)
• Odolnost: minimálně 26 hodin izolace
• Vlastní zdroje: pitná voda, vzduchotechnika, elektřina, kyslík
• Dieselagregát: 66 kW, kVA 80
• Zastavěná plocha: 1 243 m²
• Objem čistého prostoru: 2 804 m³
• Doba výstavby: 1952-1962
• Materiál: železobeton, třída odolnosti IV
• Původní náklady: 11 532 920 Kč (v roce 1952)

