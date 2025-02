Máte tajnou sexuální libůstku? Zkuste to říct s humorem, radí autorky studie

Hledání cesty k většímu sexuálnímu štěstí tentokrát nevedlo po vyšlapaných cestách, ale spíš po zapomenuté stezce, kterou věda dosud opomíjela. Aktuální studie přináší nečekaný závěr – sex nemusí být vážná záležitost. Naopak, klíčem k větší spokojenosti je hravost a uvolněnost.

Trojice kanadských psycholožek (Christine D. Lomore, Angela D. Weaverová a Claire E. Lavoie) ve svém výzkumu zpovídala téměř dvě stovky mužů a žen ve věku od osmnácti let, s průměrným věkem dvacet let. Všichni účastníci byli v partnerském vztahu trvajícím minimálně čtyři měsíce, průměrná délka vztahu však činila dvacet pět měsíců. Drtivou většinu respondentů - 85 procent - tvořily ženy, přičemž 75 procent se identifikovalo jako heterosexuální.



Výzkum se zaměřil na jejich celkovou spokojenost ve vztahu a také na spokojenost se sexuálním životem. Třetí sledovanou proměnnou však nebyla frekvence milostného života, používané techniky ani dosahování orgasmu. Tím klíčovým faktorem byl humor.

Studie publikovaná v The Canadian Journal of Human Sexuality se zaměřila na specifickou podkategorii humoru - sexuální humor. Ten autorky rozdělily do tří stylů. Instrumentální humor slouží k rozjasnění nálady, uvolnění napětí a zaplašení negativních pocitů. Pozitivní humor podporuje blízkost, vzájemné ocenění a přitažlivost mezi partnery. Naopak negativní humor se pojí s manipulací, vyjadřuje posměšek a může být dokonce agresivní. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda a jak přítomnost sexuálního humoru při milování ovlivňuje spokojenost s intimním životem.

Zlehčuje chyby, posiluje blízkost

Podle serveru PsyPost výzkum ukázal, že sexuální humor - ve všech svých formách - je běžnou součástí partnerských vztahů. V instrumentální a pozitivní podobě se přitom ukázal jako žádoucí a prospěšný. Do ložnic vnášel radost, uvolnění a posiloval vzájemnou blízkost.

Na druhou stranu negativní humor atmosféru spíše narušoval. Urážel, snižoval pocit bezpečí a vyvolával nejistotu. Tyto příklady však byly v rámci výzkumu méně časté.

Humor, který neodmyslitelně patří k sexu, může podle studie hrát klíčovou roli při zlepšování intimního života. Napomáhá pocitu blízkosti, vzájemnému sepětí, bezpečí, přijetí a celkové spokojenosti. Dokáže navíc plnit specifická poslání - pomáhá přenést se přes nepříjemné momenty, jako jsou různé postelové kiksy, nedorozumění nebo drobné trapnosti.

Uvolněná atmosféra, kterou humor vytváří, otevírá prostor pro upřímnější komunikaci mezi partnery. Díky ní si mohou snáze sdělit svá nová přání nebo dosud nepřiznané fantazie. Máte tajnou libůstku, o které jste se báli mluvit, protože by mohla působit nepatřičně nebo komicky? Zkuste to říct s humorem, radí autorky studie. Podle nich může mít humor v sexu různou podobu. Od slovních hříček přes fyzické vtipy až po drobné rituály, které si partneři vytvoří a které posilují jejich pouto.