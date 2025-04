"Našly jsme siluetu džínů pro český zadek." Návrhářka radí, jak na kapsulový šatník

Foto: archiv Sophistic by Veronika

"Kapsulový šatník je moje osobní reakce na celosvětovou nadprodukci oblečení," říká módní návrhářka Veronika Štěrbová. Pod značkou Sophistic by Veronika už skoro 15 let navrhuje kousky, které jsou nadčasové, neutrální a libovolně kombinovatelné mezi sebou. "Většina mých klientek už nechce nakupovat v řetězcích, kvůli neudržitelnosti a nekvalitním materiálům," zmiňuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

O své práci Veronika Štěrbová říká, že je nejen designérka a stylistka, ale i psycholožka: "Celé to beru jako takovou spolupráci založenou na komunikaci. S klientkami se snažím mluvit, abych pochopila, jaký život žijí, jak tráví volný i pracovní čas, co jim dělá radost. Až z toho pak pochopím, v čem budou vypadat i cítit se skvěle."

Chodí za ní manažerky i ženy, které se vrací po mateřské do zaměstnání a potřebují nové oblečení, protože teď několik let nosily jen mikiny a volnočasové oblečení. Veronika tak s nimi od začátku sestavuje nový šatník. Má zákaznice, které si mohou dovolit přijít a utratit za její modely větší sumu najednou. Některé si pořízení kousků rozplánují do několika měsíců, ale najdou se i klientky, které na módní kousky od ní šetří.

"Trenčkot stojí přes 15 tisíc korun. Je to ale investice, která vydrží. Když si rozpočítáte částku za jedno nošení, tedy cost per wear, vyjde vám pořízení kvalitního a nadčasového kousku výhodněji než nákup levného kusu z fast fashion řetězce, který je po jedné sezoně zničený," říká módní návrhářka ve svém showroomu a studiu na pražských Vinohradech.

Materiály v hlavní roli

V týmu má tři krejčové a spolupracuje s textilními dílnami v Čechách a na Slovensku. "Na Slovensku si necháváme šít kabáty, trenčkoty a saka, protože s odchodem firmy Pietro Filipi z trhu padlo mnoho českých výrobních firem," říká návrhářka s tím, že samotné látky pochází z Evropské unie.

"Bylo by to krásné, kdybychom dokázali vyrábět naše modely od vlákna po poslední knoflík tady v České republice, ale textilní průmysl už tu skoro není. Jediný materiál vyrobený v České republice, který v naší nabídce máme, je počesaný výplněk, ze kterých šijeme mikiny. Jinak máme materiály z Itálie, Španělska nebo Holandska," dodává.

Každý kousek musí být podle návrhářky příjemný na dotek. "Materiály jsou pro mě zásadní. Nejraději pracuji s viskózou, protože je právě příjemná na omak, splývavá a funguje na mých siluetách a střizích. Vydrží dlouhodobé nošení. Navíc je to vlákno, které je vyrobené z obnovitelných zdrojů," popisuje Štěrbová.

Samotný vznik jejího oblečení probíhá následovně: "Každý model od skici po první prototyp realizuji sama. Potom na řadu přijde fitting s mojí hlavní krejčovou, které sdělím myšlenku daného návrhu. Pobavíme se o problematických částech, o technologii a ona následně vytváří střihovou dokumentaci, která se společně s prvním vzorkem posílá do výroby. Případně na modelu začnou pracovat ostatní krejčové z týmu. Připravit například střihovou dokumentaci na trenčkot zabere několik desítek hodin. Musí to být perfektní, technologicky popsaná a vykreslená šablona, kterou je třeba ještě vystupňovat do různých velikostí."

Značka Sophistic by Veronika se zaměřuje se na kapsulový šatník, tedy na několik kvalitních kusů oblečení, které se dají jednoduše kombinovat mezi sebou. "Někdy přijde klientka a říká, že má plnou skříň, ale podle svých slov nemá nic na sebe. Většinou to není pravda. Její šatník je jenom nesourodý, kdyby ho vytřídila a nechala tam jen kousky, které nosí často a dají se dobře kombinovat, uměla by své outfity snadněji poskládat," říká návrhářka.

V rámci svých kolekcí má módní značka definovaných osm základních kousků, mezi které patří černé kalhoty Nora, bílé tričko, oversize blejzr, bílá košile Tery, černá sukně Joslyn, univerzální šaty Harper, pruhovaný top Miro a trenčkot Madelain. Během roku návrhářka představuje i limitované kolekce, které jsou v nabídce vždy v omezeném množství. V loňském roce do sortimentu zařadila i vlastní džíny. "Kalhoty jsou často problém, ale naše džíny jsou ušité tak, aby fungovaly co nejvíc typům postav s nějakým lehkým kompromisem, protože to nikdy nebude stoprocentní. Džíny jsme vyvíjely tak, že jsme ušily jeden prototyp, který si vyzkoušely všechny 'baby' z týmu. Myslím si, že jsme našly siluetu džínů pro český zadek," říká s úsměvem.

Oblékání českých žen je podle Veroniky Štěrbové běh na dlouhou trať, i když proměna v čase je podle ní zřejmá. Nejraději by však zakázala nošení kotníkových bot. "V kombinaci s krátkou nohou a baculatým lýtkem budou vždycky vypadat blbě. Zvlášť, když se k tomu zvolí nevhodná délka sukně," dodává návrhářka.