IKEA má v kampani trus od racka. Je to součást života, tvrdí

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Švédská IKEA otevřela nový obchod v přímořském Brightonu na jihu Anglie. A hned do startu ukázala, že se místní realitě rozhodně vyhýbat nebude. Tou jsou tu všudypřítomní racci, kteří trousí, kde se dá. V kampani tak dostalo křeslo Poäng či dětská stolička Mammut nečekaný "designový upgrade". IKEA tím ukazuje, že i ptačí trus může být stylový marketing.
Foto: IKEA / Ferrari

Švédský řetězec nábytku IKEA, proslulý svými krabicemi, šroubky a ikonickým modro-žlutým logem, otevřel novou pobočku v britském přímořském letovisku Brighton. Na první pohled jde o běžnou zprávu z retailového světa: nový obchod, více možností pro zákazníky. Jenže tentokrát se IKEA rozhodla vsadit na marketingovou kampaň, která v sobě má nadsázku, humor a hodně místního koloritu. Brighton je totiž nechvalně proslulý početnou populací racků - a právě ti se stali nečekanými "spolupracovníky" značky.

Foto: IKEA / Ferrari

Místní obyvatelé vědí, že rackové v Brightonu nejsou jen kulisou k procházce po molu. Jsou to samozvaní vládci zdejší oblohy, kteří se nebojí usednout kamkoliv, kde to uznají za vhodné. A zanechat po sobě i nechtěné "suvenýry". IKEA se rozhodla tuto skutečnost nejen přijmout, ale přímo zakomponovat do své reklamní kampaně.

Vybrané kusy nábytku - pohodlné křeslo Poäng, barevná dětská stolička Mammut a praktická zásuvková skříň Helmer - se proto v reklamách objevují ozdobené ptačím trusem. Místo aby se značka snažila nepříjemnost skrývat, proměnila ji v hravou a trochu provokativní pointu. Vzkaz je jasný: IKEA je tu pro místní, rozumí jejich každodenním zkušenostem a umí si udělat legraci i z věcí, které by jinak působily jako problém.

Za nápaditou kampaní stojí britská reklamní agentura Mother, která se netají zálibou v odvážných a zapamatovatelných řešeních. A právě tohle je příklad komunikace, která se nebojí jít proti proudu. Místo uhlazených, sterilních vizuálů, na které jsme z reklamního světa zvyklí, ukazuje IKEA realitu takovou, jaká je. Protože kdo někdy usedl v Brightonu na lavičku nebo zaparkoval auto podél pobřeží, ví, že rackové jsou zkrátka neoddělitelnou součástí města.

 
