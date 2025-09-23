Lidské orgány ve 3D. Unikátní modely pro všechny, kteří chtějí lépe poznat anatomii

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně spustila unikátní webovou platformu, která nabízí přesné 3D modely lidských kostí, orgánů a výukových trenažérů. Portál je přístupný veřejně a bezplatně. Díky tomu si je může kdokoliv stáhnout a vytisknout i na běžné 3D tiskárně.
Jak vznikají anatomicky přesné 3D modely?
Modely navíc nejsou pouhé jednoduché obrázky nebo animace - vznikají přímo ze skutečných lékařských snímků, například z tomografie, a jsou pečlivě ověřeny odbornými garanty - lékaři z praxe nebo vyučujícími, aby co nejvěrněji odpovídaly lidské anatomii.
"Garant přijde například s požadavkem na výrobu modelu tlustého střeva, na kterém potřebuje cvičit laparoskopické šití. My technici na základě snímků z výpočetní tomografie nebo s pomocí 3D skenování model vyrobíme a garant následně ověří nejen jeho vizuální věrnost, ale také to, že je vhodný pro daný účel," popsal zástupce ředitele fakultního simulačního centra Jiří Travěnec.
Technologie mění medicínu i vzdělávání
Projekt má v současnosti k dispozici sedmdesát různých modelů. Pro lékaře a studenty medicíny představují neocenitelný nástroj. Pomáhají jim lépe porozumět složitým strukturám lidského těla, nacvičit si náročné operační zákroky nebo vyzkoušet nové techniky bez rizika pro pacienty.
Výjimečné je, že portál je otevřený veřejnosti - neomezují ho žádné komerční bariéry. To znamená, že s dostupností moderních technologií se podobné pomůcky mohou dostat i k učitelům, kteří chtějí dětem na základních a středních školách ukázat lidské tělo jinak než z učebnic.
3D modely v lékařské praxi
Například učitelé biologie teď mohou jednoduše stáhnout model srdce nebo plic a díky 3D tisku svým žákům ukázat přesné detaily, které jsou na obrázku často těžko pochopitelné. Taková interaktivní pomůcka nejen zvyšuje zájem o přírodní vědy, ale usnadňuje i pochopení složitých témat. To je krok, který může zlepšit vzdělávání a podpořit zdravý zájem o medicínu už od školních lavic.
Neméně významná je spolupráce simulačního centra Masarykovy univerzity s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně. Lékaři zde využívají 3D modely při plánování operací, například zlomenin holenních nebo klíčních kostí. Pomocí těchto modelů si mohou operaci "předpřipravit" - naplánují umístění titanových destiček či šroubů, vyzkouší, kde mohou kost navrtat, nebo namodelují dlahu.
Iniciativa Masarykovy univerzity ukazuje, jak mohou moderní technologie a otevřená data měnit zdravotnictví, vzdělávání i přístup k informacím. Webový portál brněnské lékařské fakulty je tak nejen praktickým nástrojem pro odborníky, ale i skvělou příležitostí pro širokou veřejnost, jak se blíže seznámit s fungováním lidského těla a lékařskou péčí.