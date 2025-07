Spící dělníky tahali v noci ze stanů. Dva lidožraví lvi rozpoutali u řeky Tsavo teror

Psal se rok 1898 a britské impérium budovalo železnici napříč divokou krajinou dnešní Keni. Mělo jít o pokrokový projekt, symbol vítězství civilizace nad přírodou. Jenže místo toho se staveniště u řeky Tsavo proměnilo v děsivé místo, kde noc co noc mizeli lidé. Do tábora dělníků se začali vkrádat dva obrovští lvi, kteří jako by snad nelovili pro potravu, ale pro potěšení. Co k tomu šelmy vedlo?